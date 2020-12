Jihočeské metropole pravidelně, s výjimkou letošního covidového roku, pořádá mnoho akcí, kde se prodávají nápoje. Odpad poté tvoří převážně plastové jednorázové kelímky. Podle náměstka primátora Ivo Moravce chystají České Budějovice důležitou změnu. Bude chtít po prodejcích nápojů použití vratných kelímků.

„Vratné kelímky jsou šetrnější k prostředí a samozřejmě usnadňují i úklid. Před více než rokem jsme začali s postupným a spíše dobrovolnickým zaváděním „mytelných“ kelímků. Tomu ale musela předcházet dohoda mezi organizátorem a provozovatelem akce, jejich výrobcem a dodavatelem. Prvním počinem byly vratné obaly v rámci středečních hudebních festivalů před K2, u občerstvení na Sokolském ostrově a ve vodáckém areálu v Českém Vrbném," říká náměstek primátora Ivo Moravec.

"Naše ambice jsou ale větší, protože životní prostředí chceme zachovat v dobré kondici i pro děti našich dětí. Musíme se k němu chovat slušně a zodpovědně. A k těmto pravidlům patří i omezení odpadu. Proto budeme od dubna 2021 na všech kulturních, sportovních a dalších akcích města požadovat pouze vratné kelímky. To platí nejen pro jejich pořadatele, ale stejnou povinnost budou mít také nájemci městských pozemků ke konání akcí a smlouvy na předzahrádky,“ dodává Ivo Moravec s tím, že většina dohod majitelů předzahrádek s městem, kdy se jim odpouští nájem kvůli pandemii koronaviru, je uzavřena do 31.3.2021. „Nebylo by vhodné měnit pravidla hry před jejich ukončením. Také chceme, aby podnikatelé či organizátoři akcí měli dostatek času na akceptaci našeho požadavku, který bude obsažen v nově uzavíraných smlouvách,“ doplňuje Ivo Moravec.

V srpnu tohoto roku se například v Českých Budějovicích místní minipivovary i giganti představily na malém festivalu pěnivého moku na českobudějovickém Sokolském ostrově. Na akci se podávaly nápoje výhradně do vratných kelímků.