Jak informoval z magistrátu vedoucí oddělení komunikace a marketingu Petr Ferebauer, v grantovém programu dostanou senioři a rodiče s nízkými příjmy dětí do tří let věku, případně rodiče handicapovaných dětí do osmi let, příspěvek až 4000 korun na pololetí. "Na příspěvek mají nárok samostatně žijící senioři s příjmem do 16 000 korun. Senioři žijící v rodinách, kde příjem není více než 13 000 na osobu, obdrží 3000 korun. Příspěvek bude pro své občany vyplácet město České Budějovice na základě podaných žádostí dle přiložených pravidel," vysvětluje mluvčí magistrátu.