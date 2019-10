Tento nebo příští měsíc už by mohla začít jednání s případnými strategickými partnery pro budoucí rozvoj letiště u Plané. Reálně už ale byla zahájena debata o provozním rozpočtu letiště na příští rok.

Kvůli jednání o certifikaci pro vyšší úroveň provozu by se měl z letošních zhruba 50 milionů zvednout na trojnásobek. A to nevzbudilo u části budějovických zastupitelů, kteří by měli schválit, že polovina půjde z městských peněz, velké nadšení.

Podle primátora Jiřího Svobody chce město jednat o snížení svého příspěvku na provoz letiště. Primátor si myslí, že k tomu jsou možnosti. Zástupci Budějovic totiž byli nedávno seznámeni s prvním návrhem, který vypracovalo vedením akciové společnosti starající se o areál u Plané.

Na budoucnost letiště může mít velký vliv i nabídka kraje, že od města odkoupí jeho polovinu v akciové společnosti.

Hasičský speciál, odmrazovací zařízení a další vybavení schází letišti u Plané, aby mohlo odbavovat pravidelně velká letadla. Kvůli jejich provozu se nedávno například rekonstruovala vzletová dráha. Aktuálně slouží vzdušný přístav v podstatě jen menším sportovním strojům.

Podle vedoucí marketingu letiště Martiny Vodičkové, by se mělo potřebné vybavení koupit v roce 2020, aby mohl být v roce 2021 zahájen provoz v rámci letecké obchodní dopravy, třeba charterových letů. „V současném provozu tato zařízení nebyla potřebná, nicméně odbavení velkých letadel se bez nich neobejde,“ říká Martina Vodičková.

Je ale nutné kvůli tomu navýšit provozní rozpočet akciové společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, která se o chod areálu u Plané stará. Na více než 140 milionů korun z letošních 50 milionů. Sumu mají napolovic dát město České Budějovice a Jihočeský kraj, jako poloviční vlastníci akciovky.

Provozní náklady se mají navýšit zejména v souvislosti s novým terminálem a jeho provozem a s dalšími novými službami. Budoucí chod letiště si vyžádá i více personálu.

Město České Budějovice se ale zdráhá do lepšího fungování vzdušného přístavu dát o tolik více peněz. Chce proto usilovat o úspory v navrženém rozpočtu. Podle primátora Jiřího Svobody už se dohodlo alespoň podrobnější rozpracování rozpočtu.

Část budějovických zastupitelů je totiž pro další podporu letiště, část tam už další prostředky dávat nechce. Kdyby ale město prodalo svůj podíl v akciovce kraji, o čemž už se také jedná, pak Budějovice ztratí na dění v areálu vliv.

Přitom už se hlásí i významnější zájemci o využití dráhy. Bohužel zatím ne skutečný strategický partner. Například letecká škola chtěla pronajmout 10 000 hodin ročně. Primátor ale upozorňuje, že by to velmi ovlivnilo okolí a ekonomický přínos na úrovni čtyř nebo pěti milionů vidí jako sporný. „To rozpočet letiště neřeší,“ říká naznačil Jiří Svoboda.

Jednání o budoucnosti letiště a partnerství města a kraje při rozvoji areálu by měla mít jasnější výsledek do konce roku, než se budou schvalovat rozpočty pro rok 2020.

Strategického partnera pro rozvoj letiště u Plané nyní hledá kraj za pomoci poradenských firem.