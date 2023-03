Budějovice chtějí na Máji stavět parkovací dům pro pět set aut

Na konečné MHD v ulici A. Barcala na budějovickém sídlišti Máj by chtělo město postavit parkovací dům. Začít stavět by se mohlo podle hejtmana a radního Martina Kuby v roce 2025 a v roce 2026 by mohl objekt začít sloužit. Podle náměstka primátorky Lubomíra Bureše se tím má vyřešit parkování v nejzatíženější části sídliště.

Parkování na budějovickém sídlišti Máj je značně problematické. Pomoci má parkovací dům. Jeho možnou podobu ukazuje studie. | Foto: Foto: Magistrát města České Budějovice