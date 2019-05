Velká investice má zajistit pro jihočeskou metropoli nové trolejové tratě pro městskou hromadnou dopravu (MHD).

Podle primátora Jiřího Svobody potřebují České Budějovice záložní trasu do vozovny na Pražském předměstí. Pro případné rozšíření linek i kvůli mimořádným událostem, jako bude například chystaná rekonstrukce mostku na křižovatce Pražské třídy a Nádražní ulice. To plánuje již několik let Ředitelství silnic a dálnic ČR. A záložní trasa do vozovny přes ulice Nádražní a generála Píky by zkrátila práce na mostku, protože by se mohly děla za úplné uzavírky, bez ohledu na potřeby průjezdu MHD.

Podle náměstka primátora Ivo Moravce se nyní bude předkládat žádost o dotaci.

Budějovice by potřebovaly na záložní trasu, včetně nutných technologických zařízení, zhruba sto milionů korun. Nové troleje by se mohly stavět, pokud město získá dotaci, nejspíše příští rok.

Dopravní podnik města České Budějovice měl za loňský rok zisk 13,1 milionu korun. O hospodářských výsledcích firmy jednala tento týden rada města. O změnách tarifů se v tuto chvíli podle primátora Jiřího Svobody neuvažuje.