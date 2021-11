O třetinu zvýšit investiční výdaje, to plánují na příští rok České Budějovice podle návrhu rozpočtu. Peníze mají plynout na stavby ve školství, dopravu nebo třeba nízkoprahové centrum a noclehárnu v Pekárenské ulici. Počítá se také s financováním projektové přípravy řady záměrů, které by se měly uskutečnit s pomocí dotací nebo v dlouhodobějším výhledu.

Podle náměstka primátora Juraje Thomy se plánují příjmy ve výši 2,439 miliardy a výdaje 2,944 miliardy. "Běžné výdaje jsou v návrhu rozpočtu navýšeny o tři procenta, kapitálové výdaje o třicet čtyři procent," porovnal Juraj Thoma návrh rozpočtu na rok 2022 s rozpočtem letošním. Připojil, že kapitálové výdaje znamenají v podstatě investice a v návrhu jsou ve výši 939 milionů korun.

Schodek pokryjí rezervy a úvěr

Schodek rozpočtu (protože formálně zákon požaduje, aby rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný - pozn. red.) ve výši 505 milionů korun by měl být kryt z různých fondů rozvoje a rezerv. Také chce město podle Juraje Thomy zapojit 102 milionů korun z úvěru, který slouží projektové přípravě a předfinancování investičních akcí, kde se předpokládají dotace.

V návrhu rozpočtu se počítá s realizací nebo přípravou třeba následujících investic: 2. etapa rekonstrukce spojovací chodby v ZŠ Grünwaldova, rekonstrukce předávací stanice s měřením a regulací tepla v CSS Staroměstská, rozšíření pergoly v DPS Hvízdal, zakrytí terasy a zpracování projektové dokumentace pro nové řešení průčelí v objektu Větrná u DPS Máj, snížení energetické náročnosti MŠ K. Štěcha a MŠ Větrná, zřízení nových učeben v ZŠ Pohůrecká.

Mezi dalšími investicemi je plánována úprava prostoru před KD Vltava a pokračování v projektech, mezi které patří výstavba parkovacího domu na Dlouhé louce, výstavba nízkoprahového denního centra a noclehárny v Pekárenské ulici, rekonstrukce KD Slavie, revitalizace parku Dukelská nebo modernizace systému řízení křižovatek a zařízení pro poskytování provozních informací o dopravním provozu ve městě.

Nový parkovací dům

Výše zmíněný nový parkovací dům má stát před Sportovní halou na místě stávajícího parkoviště a jeho kapacita se uvažuje na úrovni 495 míst. Budova má mít maximálně čtyři patra a její součástí bude i sociální zázemí, výtahy, pokladny, napojení na dopravní infrastrukturu a vybudování dvou okružních křižovatek. Parkovací stání by měla být širší, aby se parkovalo pohodlně. Předpokládaná cena stavby byla ještě nedávno přibližně 130 milionů korun bez DPH. Ovšem je otázkou, jak se na ní projeví růst cen ve stavebnictví. Samotné stavební práce by možná mohly začít už v průběhu roku 2022, pokud se podaří dokončit projektovou přípravu a vysoutěžit dodavatele. K předání díla by mělo dojít dle předpokládaného harmonogramu v prvním pololetí roku 2023.

Náměstek primátora Ivo Moravec k návrhu rozpočtu uvedl, že podle jeho názoru se nemá myslet jen na investice, ale také na správu a obnovu současného majetku města. Jako příklad zmínil vodohospodářský majetek a dlouhodobý odhad nutných nákladů na jeho údržbu. "My bychom měli každý rok dávat 140 až 143 milionů korun. Z pachtovného (za pronájem vodohospodářského majetku pozn. red.) získáváme nyní 189 milionů," řekl Ivo Moravec a doplnil, že pachtovné by mělo pokrývat obnovu této infrastruktury. "Historicky to neděláme, potomky by to mohlo škaredě postihnout. Do vodohospodářského majetku dáváme polovinu toho, co by tam mělo jít. To není věc, kterou bychom měli odkládat. Jednou by nás to dohnalo," upozornil Ivo Moravec a dodal, že pitná voda a kanalizace jsou jen jedním příkladem za všechny, ale týká se to i chodníků, silnic či jiného majetku města. "Měli bychom stavět a investovat, ale nezapomínat na to, o co bychom měli pečovat," zdůraznil Ivo Moravec.

Na omezené možnosti města upozornili na posledním zastupitelstvu například i někteří opoziční zastupitelé. Nelíbila se jim příprava architektonické soutěže na úpravy Senovážného náměstí, která by si mohla vyžádat náklady v řádu milionů korun, když není jasné, z čeho by se pak financovala investice na úrovni stovek milionů korun. A například František Konečný nechtěl podpořit usnesení, ve kterém by odsouhlasil jak architektonickou soutěž, tak samotnou investici. A Michal Šebek požádal o přehled posledních architektonických soutěží a jak dopadla realizace s nimi spojených záměrů nebo jak aktuálně vypadá.

Rozpočet 2021

Na rok 2021 plánovala českobudějovická radnice investice ve výši 705 milionů korun. Bylo to o čtyři desítky milionů korun více než v roce 2020. Ale ne všechny investice se podařilo realizovat. „Investice brzdit nechceme,“ uvedl k loňskému návrhu rozpočtu při jeho projednávání náměstek primátora Petr Holický. Celkem plánovalo město vydat na letošní rok na provoz i investice 2,649 miliardy korun. Skutečné výdaje ukáže až zúčtování ke konci roku.

Třeba chystaná podpora Dopravnímu podniku města Českých Budějovic bude zřejmě vyšší, než se předpokládalo, takže z městského rozpočtu poplyne nakonec do dopravního podniku více peněz. V rámci Kompenzace nákladů na zajištění závazku veřejné služby na území města České Budějovice byla schválena původně pro rok 2021 dotace ve výši 264,17 milionů Kč. Vzhledem k markantnímu propadu tržeb, který vznikl především v důsledku opatření proti pandemii covid-19, je již téměř jisté, že k pokrytí nákladů na zajištění této veřejné služby tato částka stačit nebude.

Návrh rozpočtu schválený radou města nyní poputuje do českobudějovického zastupitelstva, které by dokument mělo schvalovat na začátku prosince.