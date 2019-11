K výdajům Budějovic by příští rok měly patřit třeba dotace 262 milionů korun pro dopravní podnik, 36 milionů na letiště u Plané a 66 milionů na chod sportovních zařízení.

Částka celkem 105 milionů korun má posloužit opravám ulic a prostranství, například akcím v Zeyerově nebo Skuherského ulici či pokračování rekonstrukce Nerudovy ulice. Na projekt rekonstrukce KD Slavia rozpočet počítá s 30 miliony.

Návrh rozpočtu na příští rok už projednala tento týden rada města, v prosinci bude ke schválení předložen zastupitelstvu.

NOVÉ BYTY

Mezi projekty, na které mají jít finance, je mimo jiné podle Petra Holického příprava stavby dvou bytových domů v Rošického ulici. Současná představa města je taková, že objekty by měly tvar písmene L a jak říká náměstek primátora Viktor Lavička, byly by obrácené proti sobě. „S prostranstvím mezi domy,“ dodává Viktor Lavička s tím, že byty by byly určeny pro mladé rodiny, seniory.

Celý záměr se nyní řeší v útvaru hlavního architekta ve spolupráci se Správou domů, jež se stará o městské nemovitosti.

Náměstek primátora Tomáš Bouzek doplňuje, že pozemek ležící při komunikaci jihovýchodně od Pouzar centra už byl pro tento účel vyjmut z ostatního území. Na záměr bude zřejmě možné využít i státní dotace, ale to bude znamenat i jisté mantinely. „Mělo by tam být maximálně dvacet procent sociálních bytů, bezbariérový přístup,“ naznačuje aktuální podmínky dotací Tomáš Bouzek a připojuje že projekt se dá i rozložit na dvě etapy.

Bezbariérové byty by měly tu výhodu, že naproti se nachází ZŠ Oskara Nedbala, jejíž první stupeň je také bezbariérový, jak připomíná náměstek primátora Viktor Vojtko. „Na druhém stupni chybí jen venkovní výtah a bude také bezbariérový. I Arpida není daleko,“ naznačuje Viktor Vojtko, proč by mělo pro město smysl směrovat výstavbu sociálních bytů do této oblasti.

Mezi zajímavými investicemi chystanými na příští rok, jmenoval včera Petr Holický třeba i sanaci kanalizací v Rudolfovské třídě bezvýkopovou technologií, aby došlo k co nejmenšímu omezení provozu.

PARKOVÁNÍ POD ZEMÍ

Budějovická rada města řešila tento týden i budoucnost Senovážného náměstí. V souvislosti s chystanými dopravními změnami v centru města a plánovaným zklidněním dopravy. Parkoviště na náměstí (na snímku) by se mohlo v příštích letech schovat pod zem a dvě patra by nabídla až 500 míst. Nahoře by mohla vzniknout nová budova pro Alšovu jihočeskou galerii.

PRONÁJEM POZEMKŮ

Rada města tento týden rozhodovala i o pronájmu městských pozemků pro vjezd do plánovaného bytového domu v Hálkově ulici. Pronájem schválila.