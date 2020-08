Směrem k Vrbenským rybníkům chce českobudějovická radnice rozšířit Park Čtyři Dvory, který se nachází mezi velkými sídlišti na západním okraji jihočeské metropole.

Podle náměstka primátora Ivo Moravce vyplnilo dotazník, který na toto téma připravilo město, 1255 lidí. Převážně se jednalo o obyvatele zmíněných sídlišť, tedy Máje, Šumavy a Vltavy. V návrzích se objevily třeba divadélko pro děti, pítka, altánky nebo požadavek na co největší počet stromů. „Všem, kteří si našli čas a dotazník vyplnili samozřejmě děkuji,“ zdůraznil Ivo Moravec.

Park se má rozšířit západním směrem, kde stojí zimní stadion. Na místě už se konalo kvůli tomu i setkání s veřejností. Mezi nejoblíbenější atrakce v současnosti v lokalitě patří hojně využívaný skatepark.

Dnešní park byl upraven podle návrhu, který vyhrál architektonickou soutěž pořádanou radnicí. Autory projektu Park 4Dvory jsou Markéta a Petr Veličkovi a David Prudík. Projekt mimo jiné vyhrál také jednu z cen v mezinárodní soutěži German Design Award.

O plochu 2,5 hektaru, tedy přibližně dvojnásobek českobudějovického náměstí Přemysla Otakara II., chce radnice jihočeské metropole rozšířit park mezi sídlišti Máj, Šumava a Vltava. Park vznikl na místě někdejšího armádního cvičiště v roce 2013. Teď se má zvětšit a navíc propojit s nedalekými Vrbenskými rybníky lávkou.

V současnosti zpracovává pro českobudějovickou radnici Ateliér 8000 urbanistickou studii, která má nastavit jednotná pravidla v lokalitě. Podle náměstka primátora Viktora Lavičky to znamená stanovení uliční sítě, stavební čáry pro domy a mimo jiné se připravuje i lávka, která by propojila současný park s Vrbenskými rybníky.

„Byla by to lávka pro pěší a cyklisty,“ říká Viktor Lavička s tím, že lávka by překlenula dvouproudou silnici mezi Husovou třídou a ulicí Milady Horákové. „Zatím je to záměr,“ upozorňuje však Viktor Lavička. Plánovaná lávka totiž směrem k Vrbenským rybníkům, za zmíněnou silnicí, ústí na pozemky podnikatele Jaroslava Třešňáka, který vlastní v lokalitě i další plochy. Podle Viktora Lavičky se proto uvažuje třeba o směně pozemků.

Podnikatel by totiž mohl mít zájem o pozemky města, které potřebuje pro příjezdovou silnici k supermarketu, jehož stavba se připravuje poblíž Husovy třídy. Projekt je v souladu s územním plánem. A podle náměstka primátora Tomáše Bouzka je to na pozemcích investora. Jen pro obslužnou komunikaci by potřeboval pozemky města.

Rozšířením parku ve Čtyřech Dvorech má vzniknout rozsáhlá relaxační zóna, a to vnímá Viktor Lavička jako důležité pro město. A Tomáš Bouzek připomíná, že se podoba supermarketu řešila i na útvaru hlavního architekta. Město třeba uplatňovalo požadavky na venkovní úpravy chystaného prodejního areálu.

I samotné Budějovice chtějí na bývalém vojenském cvičišti stavět – bytové domy poblíž Rošického ulice. Také pro ně by měl sloužit současný i nový park. Podle náměstka primátora Ivo Moravce si v dotazníku, který nedávno vyplnilo 1255 lidí, přáli obyvatelé města například pěší propojení parku s Vrbenskými rybníky, rozšíření skateparku, vybudování jezírka, přírodního koupaliště, naučné stezky či cvičebních prvků pro starší občany. Podněty byly rozděleny do sedmi skupin a některé se stanou podkladem pro projektovou dokumentaci rozšíření parku.

box: Bývalý armádní areál ve Čtyřech Dvorech se postupně proměňuje a zastavuje. Mezi prvními zde vznikl zimní stadion, přibývají bytové domy. Město by rádo podpořilo vznik veřejného koupaliště.