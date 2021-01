V roce 2020 dokončilo město České Budějovice druhou etapu rozšiřování „modrých“ zón, které přinesly regulaci počtu parkujících vozidel v severozápadní části města. Obecné důvody pro zavádění parkovacích opatření ve městě přibližuje náměstek primátora Viktor Lavička. „Zóny se zavádějí především kvůli usměrňování nadbytečné návštěvnické dopravy v přirozených centrech městských částí a v blízkosti tras městské hromadné dopravy, a to v takových časech, kdy je to nejvíce zapotřebí.“

Pro letošní rok připravuje město 3. etapu rozšíření parkovacích zón, která se týká jeho jižní části, tedy Havlíčkovy kolonie a dalších oblastí ohraničených v podstatě Novohradskou ulicí, ulicemi Na Spojce a Papírenskou a řekou Vltavou. „I zde očekáváme, že zavedení modrých zón přinese v této lokalitě snížení intenzity dopravy a občanům, firmám a institucím zvýšení parkovacího komfortu. Ostatně tuto skutečnost potvrzují naše průzkumy a ohlasy z řad rezidentů v místech, kde jsou parkovací zóny již provozovány,“ zmínil Viktor Lavička.

Zdroj: magistrát města České Budějovice

Pro zapracování podstatných připomínek veřejnosti do projektu dalšího rozšíření zón připravilo město České Budějovice jeho veřejné projednání. To se s ohledem na současnou COVID situaci uskuteční pouze v online prostoru. „Ve dnech 26. a 28. ledna 2021 v době od 17 do 20 hodin bude možno průběh projednávání sledovat na YouTube kanálu statutárního města České Budějovice. Prostřednictvím webové služby Slido budou moci občané souběžně klást autorském týmu otázky týkající se projektu. Tato jednoduchá aplikace umožní zájemcům rovněž hlasovat o již položených otázkách. A pokud stejná otázka bude zajímat více sledujících, mohou ji hlasováním upřednostnit,“ představil způsob komunikace Viktor Lavička. Náměstek dále uvedl, že obyvatelům v dané lokalitě budou během tohoto týdne rozeslány vysvětlující dopisy s informacemi o záměrech a organizovaném veřejném projednání.

Mapa rozšiřování parkovacích zón ve třetí etapě je přístupná z hlavní stránky webu města České Budějovice (www.c-budejovice.cz).