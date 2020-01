Vzrůstající bytová zástavby na západě Českých Budějovic mezi areálem Jihočeské univerzity a Švábovým hrádkem dopravně přetěžuje ulice Na Sádkách a Na Zlaté stoce.

Radnice proto chystá podle náměstka primátora Viktora Lavičky jako jedno z řešení novou propojku mezi ulicemi Na Sádkách a Branišovská. Navázala by na ulici Milady Horákové novou okružní křižovatkou. Krajský úřad nyní vydal pro akci územní rozhodnutí.

Pokud nenastanou komplikace v přípravě, chtělo by město letos vybrat zhotovitele stavby. Realizovat by se měla po etapách. Hotovo by mohlo být v roce 2022.