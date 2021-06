Jihočeská metropole bude prodávat jízdní kola ze ztrát a nálezů. Rada města navrhne zastupitelům podpořit nadaci pro olympioniky i taxík pro potřebné seniory.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

Devadesát dva jízdních kol bude ke koupi v pondělí 28. června od 10.00 do 12.00 hodin a ve středu 30. června 2021 od 14.00 do16.00 hodin v prostoru bývalých kasáren - vjezd z ulice Žižkova. Jejich cena je v rozmezí od 100 korun do 900 korun. „O prodej levných kol ze ztrát a nálezů je mezi lidmi vždy velký zájem, jen upozorňuji, že je i nadále nutné používat ochranné prostředky dýchacích cest, dodržovat hygienická opatření a rozestupy. Do místa prodeje budou občané vpouštěni po skupinách a musejí dbát pokynů organizačních pracovníků,“ říká primátor Jiří Svoboda.