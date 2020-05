Nové učebny, projekty na vylepšení škol nebo zateplení mateřinek, to jsou některé akce, které v roce 2020 chystá město České Budějovice ve svých školských zařízeních.

„I letos počítá město České Budějovice s rozsáhlými investicemi do mateřských a základních škol, které zřizuje. Jejich předpokládaná celková hodnota je 140 milionů korun. Z toho by se přibližně 70 milionů mělo do rozpočtu města vrátit formou dotace. Objem investic kvůli COVID-19 by se v letošním roce neměl snižovat,“ říká náměstek primátora Petr Holický s tím, že investování z veřejných rozpočtů je právě v této době důležitou pomocí pro stabilizaci ekonomiky a co nejrychlejší návrat k hospodářskému růstu.

Už v květnu by například měly být hotové nové učebny v ZŠ Bezdrevská na sídlišti Vltava. Celkem má akce, při níž vzniká několik přírodovědných a technických učeben s vybavením vyjít na 26,4 milionu korun. V ZŠ Pohůrecká se připravují na nové učebny za 29,6 milionu korun, v květnu chce radnice vypsat výběrové řízení na zhotovitele. Příští týden, 11. května 2020 už začne v ZŠ Matice školské půdní vestavba včetně rekuperačního větrání za 10 milionů korun.

V ZŠ Máj I se připravují akce a projekty za více než 13 milionů korun, například úpravy pavilonu I. stupně, rozšíření hřiště nebo projekt nástavby tělocvičny, stavební práce se mají uskutečnit v červnu až srpnu roku 2020.

Tři mateřinky se mají dočkat zateplení - konkrétně MŠ K Štěcha (15,6 milionu) a MŠ Větrná (10,7 milionu) čeká zahájení výběrového řízení a v MŠ Papírenská už znají předpokládaný termín dokončení - září 2020 u akce za 12,2 milionu korun.

Aktuálně České Budějovice připravují nástup některých skupin dětí do základních škol a také do mateřských škol.

Rada města 4. května 2020 vyhověla ředitelkám a řediteli mateřských škol zřizovaných městem, kteří požádali o přerušení jejich provozu v době od 18. května do 24. května 2020 z důvodu prevence šíření nákazy koronavirem (nyní je také přerušen provoz vyjma zařízení určených pro rodiče ze složek IZS). „V některých školkách aktuálně řeší například drobné opravy, rekonstrukce, dovolené personálu a další záležitosti tak, aby mohl být jejich provoz zachován i během celého letního prázdninového období. Proto jsme schválili, že běžný provoz školek bude obnoven od 25. května 2020, tedy ve stejný den jako u prvního stupně základních škol, “ uvedl náměstek primátora Viktor Vojtko. Otevření škol pro poslední ročníky základních škol se chystá na 11. května.

„V rámci působnosti města máme 22 mateřských a 16 základních škol, které jsou po dobu vyhlášeného nouzového stavu uzavřeny,“ doplnil Viktor Vojtko s tím, že zahájení provozu musí být v souladu s hygienickou metodikou ministerstva školství a ministerstva zdravotnictví. Také konkrétní podmínky nástupu do škol se řídí doporučeními ministerstev zdravotnictví a školství.