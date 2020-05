Veřejnou zakázku malého rozsahu chce kvůli úpravám dopravy v centru Českých Budějovic vypsat rada města.

Radní to schválili na svém mimořádném zasedání 14. května 2020. Budou hledat firmu na projekt „Organizace dopravy a parkování v historickém jádru města České Budějovice“, který by měl koncepčně vyřešit dopravní problematiku centrální části krajské metropole. Za cíl si klade sladit dopravní vztahy, které se v centru setkávají, se zájmy dalších uživatelů veřejného prostoru, jako jsou chodci či cyklisté. „V současnosti centrum trpí velkým množstvím automobilů, které náměstím pouze projíždí, aniž by bylo cílovým místem řidičů. Tento jev je dále neúnosný. Vyžaduje to přijmout opatření, která by koncepčně sladila veškeré dopravní souvislosti centra a přilehlého širšího okolí do akceptovatelného stavu,“ říká náměstek pro dopravu Viktor Lavička.

Preferenční doprava v historickém centru je stanovena v zadání podle vnímaných priorit, a to v pořadí chodci, cyklisté, městská hromadná doprava a na poslední pozici individuální automobilová doprava. Na základě již předložených analýz současné situace a po zohlednění dřívějších výsledků dopravních průzkumů budou projektem navržena zásadní řešení, která eliminací nežádoucích projevů a stanovením optimálních dopravních režimů umožní zlepšení dopravní situace včetně problematiky parkování rezidentů, abonentů a návštěvníků. V rámci naplňování projektu bude probíhat řada místních šetření s cílem podchytit veškerou dopravu v klidu v historickém jádru, prověřit kapacitu a podle druhu regulace i charakter parkovišť včetně porovnání informací z parkovacích automatů.

Zpracování projektu je rozvrženo do více fází, nad kterými se budou setkávat kompetentní pracovníci magistrátu s politiky a odborníky. Ve finálním materiálu se také promítnou dosavadní zkušenosti, zohledněny budou rovněž nové poznatky a varianty řešení, a to i na základě setkávání s místními občany a podnikateli. Předpokládaný termín pro vyhotovení realizační dokumentace je prosinec 2020, kdy by se nastavená řešení měla promítnout už i v praxi.