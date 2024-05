Už několik let se také České Budějovice zapojují do celosvětové výzvy City Nature Challenge, která sdružuje dobrovolníky ke sčítání rostlin a živočichů ve společném termínu.

Letošní výzva City Nature Challenge přinesla vynikající výsledky jak ve světě, tak v Českých Budějovicích. Během čtyř posledních dubnových dní lidé zdokumentovali českobudějovickou přírodu v celkem 2 887 pozorováních a nafotili 857 druhů organismů. S těmito výsledky se České Budějovice umístily na 167. příčce v počtu pozorování a dokonce na 152. příčce v počtu zdokumentovaných druhů, a to z téměř sedmi set měst celého světa.

Vrbenské rybníky u Českých Budějovic jsou ceněnou ptačí rezervací.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Do výzvy se v Českých Budějovicích zapojilo celkem 80 lidí. Průměrně každý pozorovatel vyfotil 37 pozorování. Zcela nejaktivnějším pozorovatelem byl uživatel „paddingtonfamily“ s 431 pozorováními a 277 zaznamenanými druhy. „Gratulujeme k neuvěřitelnému výkonu,“ zdůraznila referentka českobudějovického Biologického centra Akademie věd ČR Daniela Procházková.

City Nature Challenge v Českých Budějovicích organizovalo již po třetí Biologické centrum AV ČR. „Je skvělé, že jsme spolu se všemi účastníky mohli přispět k jedinečnému souboru dat pozorování městské přírody a podpořit tak ekologické povědomí a důležitost ochrany našeho přírodního prostředí pro budoucí generace,“ uvedla k akci Daniela Procházková. Výsledky v Českých Budějovicích lze detailně najít na iNaturalist a tam se také mohou zájemci podívat na další výsledky.

Do City Nature Challenge se celkem zapojilo 690 měst z 51 zemí ze všech 7 kontinentů. Více než 83 tisíc pozorovatelů vyfotografovalo přes 2,43 milionu organismů, které byly zařazeny do 65 682 druhů. Během akce lidé pozorovali 3940 ohrožených druhů a mnoho dalších vzácných zvířat, rostlin a hub. Mezi nimi byla například modrá mořská hvězdice na korálovém útesu Galapág, největší žijící a kriticky ohrožený druh lemura indri na Madagaskaru, pavouk slíďák jedovatý, živící se ropuchami v Brazílii a dále třeba ohrožená užovka hladká v rakouských Alpách. Zcela nejúspěšnějším městem letošní výzvy byla bolivijská metropole La Paz s neuvěřitelnými 165 839 pozorováními.

Vůbec nejpozorovanějším druhem jak globálně, tak i v Českých Budějovicích byla kachna divoká (33 pozorování). Mezi další nejčastěji focené druhy na území Českých Budějovic pak patřily rozrazil rezekvítek, zvaný bouřka (33), sedmikráska obecná (31), popenec obecný (28) a hluchavka bílá (23), z živočichů to byly kos černý (22), ruměnice pospolná (21) a labuť velká (17). Účastníkům výzvy se v Českých Budějovicích podařilo zachytit i vzácnější a ohrožené druhy, a to zejména v lokalitě Vrbenských rybníků. Mezi ptáky to byli kriticky ohrožený kolpík bílý (vyfocen 4x), polák velký (5x), čejka chocholatá (3x), kvakoš noční (1x), potápka černokrká (3x) či zrzohlávka rudozubá (6x). Mezi vzácnějšími rostlinami pak figurují např. orchidej prstnatec májový (2x), ostřice vyvýšená (5x), ocún jesenní (4x) nebo masožravá vodní rostlina bublinatka jižní (2x).

Vrbenské rybníky. Ilustrační fotoZdroj: Deník/Jaroslav Sýbek

Budějovičtí pozorovatelé fotografovali také celou řadu invazních druhů. Mezi ně patří např. hmyzí škůdce zavíječ zimostrázový, slunéčko východní, které se v České republice šíří od roku 2006, či ryba slunečnice pestrá, která byla zachycena v nádrži Bagr v lesoparku Stromovka. Z invazních rostlin to byly např. javor jasanolistý, který se rychle a snadno šíří, křídlatka česká, což je kříženec křídlatky japonské a křídlatky sachalinské, který byl poprvé popsán v roce 1983, dále pak netýkavka malokvětá, která je dokonale uzpůsobena k šíření semen a rychlost jejího rozšiřování se může pohybovat až kolem 24 km za rok.

V rámci České republiky se naše město umístilo na 4. místě. V počtu pozorování zvítězil letošní nováček soutěže, Ostrava, s více než 19,5 tisíci pozorování, na druhém místě skončila Praha (19 138 pozorování), třetí bylo Brno (4169 pozorování). Uherské Hradiště si připsalo 1115 pozorování a Veselsko 385.