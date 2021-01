Českobudějovická rada města na svém jednání dne 11. ledna 2021 schválila nová pravidla budějovického participativního rozpočtu, která začnou platit už pro přípravu současného, tedy druhého ročníku, coby reakce na zkušenosti s předchozím rokem. Zároveň se zvýší finance, které se budou rozdělovat. Pro rok 2020 s realizací návrhů v roce 2021 to bylo pět milionů. Nyní bude k rozdělení připraveno deset milionů korun. Participativní rozpočet je zvláštní kapitolou rozpočtu. Platí se z něj přímo vybrané projekty navržené občany. Návrh může podat každý občan města.

„Nově se upravují tři oblasti pravidel pro předkládání a schvalování projektů: zvyšuje se počet „líbí se mi“ z 50 na 100 jako první síto, kterým musí každý podaný projekt projít, aby mohl postoupit do dalšího hodnocení. Mění se i způsob finálního hlasování a to tak, že každý hlasující má stále dva hlasy, tedy jeden, který může přidělit velkému projektu a jeden, který může přidělit malému projektu, ale nově může také využít pouze jednoho hlasu a ten jeden hlas odevzdat buď velkému nebo malému projektu. To znamená, že nemusí hlasovat i pro velký i pro malý projekt současně. A konečně se upřesňuje, že podpořeny k realizaci budou všechny projekty, bez ohledu na jejich počet, které vzejdou z finálního hlasování občanů až do vyčerpání alokovaných prostředků pro daný ročník rozpočtu,“ vysvětluje první náměstek primátora města Juraj Thoma.

Vloni bylo k realizaci vybráno deset projektů. „V kategorii malých projektů se do vyčleněné částky dva miliony korun vešlo prvních sedm projektů s nejvyšším počtem hlasů. Z velkých projektů s finančním rámcem tři miliony korun budeme realizovat první tři, které taktéž obdržely nejvíce hlasů. Celkem se do hlasování zapojilo 1 568 Budějčáků, a my děkujeme za jejich hlasy. Již nyní se těšíme na realizaci vítězných projektů a další zajímavé nápady a řešení," uvedl k výsledkům loňského hlasování Juraj Thoma.

Všechny projekty jsou přehledně uvedeny na webové stránce věnované participativnímu rozpočtu www.probudejce.cz, kde se má rozdělit přibližně pět milionů korun. Nevítězné projekty mohou být podány do dalšího ročníku participativního rozpočtu. Ne všechny vybrané projekty roku 2020 se ale mohou hned v roce 2021 realizovat. Některé musejí počkat na úpravu územního plánu nebo s ním být uvedeny do souladu. Třeba Lavičky nad vodou by musely získat i souhlas památkářů.

Vybrané vítězné projekty roku 2020

Velké projekty - Pumptrack Havlinda, Pohybový park Nemanice, Havraní náměstí;

Malé projekty - Lavičky nad vodou, Zeleno-modré srdce Nového Vráta, Branišovský les pro děti, Tréninkové, posilovací a překážkové hřiště Kaliště, Květnaté pásy a hmyzí hotely, Obnovme polní cesty, Osvěžení (se) v centru města.

Ve druhém ročníku participativního rozpočtování počítá připravovaná výzva s projekty za celkem 10 milionů korun. Vyhlášení výzvy se předpokládá 1. 2. 2021 a lhůta pro podávání návrhů projektů bude běžet od 1. 3. 2021 do 30. 4. 2021. V předchozím ročníku občané podali celkem 51 návrhů projektů.

„Participativní rozpočtování je vynikající nástroj, který dává možnost každému Budějovičákovi přijít s vlastním nápadem a s ním se ucházet o podporu veřejnosti. Je pouze na projektu a jeho autorovi, jak dokáže veřejnost zaujmout a přesvědčit, aby ve finálním hlasování hodili svůj hlas právě jeho projektu. Rozhodně je to zajímavá zkušenost pro všechny,“ dodává náměstek Juraj Thoma. Pro zájemce, kteří chtějí podat projekt je ke konzultacím k dispozici oddělení participativního rozpočtu na budějovické radnici.

Souhrnná čísla ročníku 2020

- 5 milionů alokace; - 51 podaných projektů; - 35 projektů ve finále; -10 projektů k realizaci



Souhrnná čísla ročníku 2021

- 10 milionů alokace; - Vyhlášení výzvy 1. 2. 2021; - Podávání návrhů 1. 3. 2021 – 30. 4. 2021; - Sběr podpory „líbí se mi“ 1. 6. 2021 – 15. 6. 2021; - Finální hlasování 1. 10. 2021 – 31. 10. 2021