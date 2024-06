Na ministerstvo dopravy poslali českobudějovičtí radní žádost, aby se na dálničním obchvatu Českých Budějovic dalo jezdit osobními auty bez dálniční známky. Podobně jako třeba u Veselí nad Lužnicí.

Stavba dálnice u Českých Budějovic a její budoucí podoba na vizualizacích ŘSD. | Video: Edwin Otta

V prosinci letošního roku se má otevřít nový úsek dálnice D3 na Českobudějovicku a Českokrumlovsku. Jeho součástí je také dálniční obchvat jihočeské metropole. Vedení města by chtělo, aby jízda po dálničním obchvatu byla pro osobní auta bez poplatku.

Radní už schválili žádost, kterou poslali na Ministerstvo dopravy České republiky. „Naše město na dálnici velmi dlouho čekalo. Ještě letos nastane historický okamžik a Budějovice se dočkají napojení na evropskou dálniční síť. Je nám jasné, že obchvat budou velmi často využívat Budějčáci a naší strategií je, aby občanům zůstávalo v peněženkách co nejvíce peněz. Proto jsme se rozhodli požádat ministerstvo, aby byl náš obchvat zařazen mezi dálniční úseky bez poplatku,“ vysvětlila primátorka Dagmar Škodová Parmová.

„V současné době projíždí doprava přímo středem našeho města. Snažíme se, aby se po zprovoznění dálnice provoz na budějovických silnicích co nejvíce zklidnil. Pokud bude obchvat zpoplatněn jako běžný dálniční úsek, máme obavy, že někteří řidiči budou dál jezdit přes město. Právě proto jsme přistoupili k tomuto kroku,“ doplnil náměstek primátorky pro dopravu Lubomír Bureš.

Obchvat od Úsilného k Roudnému

Obchvat Budějovic je tvořen úsekem dálnice D3 od exitu Úsilné (131. km) po exit Roudné (141. km). Dálnice do Úsilného už řadu let slouží veřejnosti. Letos má být uveden do provozu úsek od Úsilného přes Roudné až po Třebonín. Staví se už i další úseky k rakouským hranicím. Nová část bude měřit třicet kilometrů a bude sjízdná až ke Kaplici-nádraží. Hlavně z budějovické Dlouhé louky a ze Strakonické ulice by měly zmizet tisíce vozidel.

Na zhruba 30 kilometrů nové dálnice se přesune tranzitní doprava a zásadně se tak má ulehčit jihočeské metropoli. Podle Dagmar Škodové Parmové už má město k dispozici simulace toho, jak by doprava ve městě mohla vypadat po otevření dálnice. V některých úsecích dojde ke snížení intenzity dopravy o 20 procent. Na Dlouhé louce by to mělo být až o 50 procent. Primátorka dodává, že si město oddychne, ale ještě bude chybět severní spojka, aby se také tranzit na trase Jindřichův Hradec - Plzeň vyhnul Strakonické ulici.

Deset tisíc osobáků a dodávek

Co říkají konkrétní čísla? Při sčítání pro ŘSD v roce 2020 projíždělo po současné D3 u Úsilného v průměru denně 3361 těžkých motorových vozidel (kamiony a nákladní doprava), 9337 osobních a dodávkových vozidel a 54 jednostopých vozidel. Část jich míří jen do Budějovic nebo odtud na Písek či Jindřichův Hradec. Pořád ale zůstává silný tranzit směrem k rakouské hranici nebo na Český Krumlov a Lipno.

Podle sčítání pro ŘSD bylo u Kamenného Újezdu na silnici I/3 zaznamenáno v průměru denně kamionů a náklaďáků skoro stejný počet, jako u Úsilného, o polovinu více dodávek a osobních vozidel a více než dvojnásobek motorek. Nelze říci, že všechna vozidla, která se napočetla u Kamenného Újezdu, jedou už od Úsilného, ale nemalý počet představuje právě tranzit. Zejména kamionů, ale i letních turistů by se měly České Budějovice ve velké míře zbavit. Paradoxně se zřejmě ulehčí hlavně Strakonické nebo Nádražní, ale ne nejzatíženější komunikaci ve městě, kterou je ulice Na Dlouhé louce. Tam se totiž k tranzitu přidávají hlavně lidé ze sídlišť.