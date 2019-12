Až pozdě v noci přišla při pondělním zasedání českobudějovického zastupitelstva řada na projednávání rozpočtu města na příští rok. Začalo se až ve dvaadvacet hodin. Zastupitelstvo přitom začíná pravidelně v devět dopoledne. Ale třeba jen debata o dotaci pro letiště trvala přes čtyři hodiny.

Například opoziční zastupitel Svatomír Mlčoch (SZ) však již několikrát upozornil na to, že by bylo vhodnější schůzi rozdělit. Neuspěl ani tentokrát. „Odmítli těsně před desátou večer, abychom schůzi přerušili a jednali jiný den v plném počtu a při všech smyslech, a ne pod tlakem noci,“ říká Svatomír Mlčoch.

Na samotném rozpočtu Svatomíru Mlčochovi vadí, že věnuje málo prostředků na koupi a výstavbu komunálních bytů. Oceňuje ale, že celkově má město zdravé finance a není příliš zadlužené.

Ve větší míře by bytovou výstavbu v režii města podpořil také lídr opoziční ODS Martin Kuba. Nezdá se mu, že by finance určené na projekty městských bytových domů stačily. Koalici vytýká i miliony korun na architektonické soutěže. Na Senovážném náměstí má podle Martina Kuby město velké plány s podzemním parkovištěm a novými objekty na povrchu, aniž by bylo jisté, že to umožní třeba geologické podmínky.

Rozpočet byl ale nakonec schválen v navržené podobě. Podle náměstka primátora Petra Holického (ANO) celkové výdaje města mají být 2,62 miliardy a příjmy 2,34 miliardy. Rozdíl pokryje jihočeská metropole mimo jiné úvěrem a rezervami z minulých let. Na investice se počítá s částkou 663 milionů korun. Jsou v tom i peníze, které podle Petra Holického mají na zahájení projektové přípravy dvou bytových domů ve Čtyřech Dvorech stačit.

Největší jednotlivou dotační položkou, která však patří do provozních výdajů, je 262 milionů korun pro dopravní podnik podle smlouvy o závazku veřejné dopravní služby. Dotace pro dopravní podnik, která je vlastně příplatkem na jízdenky cestujících v MHD, bude příští rok činit 262 milionů korun. Podle náměstka primátora Viktora Lavičky se vychází ze smlouvy mezi městem a dopravním podnikem o závazku veřejné dopravní služby. Budějovice se ve smlouvě zavazují krýt ztrátu na provozu linek MHD. Oproti letošku dotace vzroste zhruba o 17 milionů korun. V největší míře půjdou peníze na navýšení mezd, ale také na předpokládané vyšší ceny energií, školení a další provozní výdaje.

České Budějovice plánují v roce 2020 investice za 633 milionů korun. Částka celkem 105 milionů korun má posloužit opravám ulic a prostranství, například akcím v Zeyerově a Skuherského ulici nebo pokračování rekonstrukce Nerudovy ulice. Při opravě kanalizace v Rudolfovské třídě se má navíc uplatnit bezvýkopová technologie. Bude se vlastně razit série krátkých tunelů, aby se omezil vliv na dopravu. Na projekt rekonstrukce KD Slavia se počítá s 30 miliony. Další finance mají jít na projektovou přípravu dvou bytových domů ve Čtyřech Dvorech.

K neinvestičním (provozním) výdajům Budějovic by příští rok měly patřit třeba dotace 262 milionů korun pro dopravní podnik nebo 66 milionů na chod sportovních zařízení.