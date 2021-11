Nová přístavní hrana se staví na řece Vltavě v jihočeské metropoli. Zařízení o délce 255 metrů je investicí Povodí Vltavy. Vzniknou i široké dřevem obložené schody pro posezení u řeky.

Pár kroků od českobudějovického Dlouhého mostu vzniká nová přístavní hrana - vývaziště pro malá plavidla. Investorem je státní podnik Povodí Vltavy. Podle Hugo Roldána, tiskového mluvčího Povodí Vltavy je zhotovitelem společnost VHS – Vodohospodářské stavby, spol. s r. o. Práce už finišují.

Změnu na nábřeží sleduje i českobudějovická radnice, protože tudy vede například hojně využívaná cyklostezka a nábřeží je velmi využívanou vycházkovou trasou. "Důvodem k vybudování nového vývaziště je zvýšená poptávka po krátkodobém a střednědobém stání malých lodí návštěvníků Budějovic. Cyklostezka zůstane po celou dobu průjezdná," uvedl už dříve primátor Jiří Svoboda k akci Povodí Vltavy.

Vejdou se všechny lodě

Podle Hugo Roldána nevadí, že je naproti už jedno přístaviště pro větší lodě. Malá plavidla se mají do řeky pod kavárnou Lanna pohodlně vejít. "Stání plavidel je uvažováno jako podélné," uvedl Hugo Roldán k budovanému vývazišti. K uvazování lodí budou sloužit vyvazovací pacholata. Na levém břehu řeky už řadu let slouží přístaviště, odkud plují například výletní parníky do Hluboké nad Vltavou.

Nové vývaziště pro malé lodě bude volně přístupné veřejnosti. Součástí investice jsou proto dva typy schodišť. Za prvé klasická přístupová schodiště a pak také pobytové rekreační schody. "Půjde o velké schody obložené dřevem, které se dají využít jako lavička pro sezení. Tomuto odpovídají i rozměry stupňů – šířka 0,8 m, výška 0,4 m. Tato schodiště budou celkem tři," popsal plánovanou podobu a počet rekreačních schodišť Hugo Roldán.