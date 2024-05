Město plánuje stavební práce tak, aby co nejméně zasáhly do vlastního chodu školky. „Podstatná část díla se proto bude realizovat o školních prázdninách 2024 a 2025. Během školního roku se budou provádět jenom činnosti, které neovlivní docházku dětí,“ uvedl Petr Maroš. Rekonstrukce je rozdělena do dvou etap, konkrétně vždy od dubna do listopadu 2024 a 2025. Celkové náklady budou 61 mil. Kč bez DPH.

Spojovací chodba

Jiná investice v českobudějovické škole už byla dokončena. Nedávno byla slavnostně otevřena nová spojovací chodba mezi školou a jídelnou v českobudějovické Církevní základní škole. Slavnostního zahájení provozu se společně s otcem biskupem Vlastimilem Kročilem nebo náměstkem hejtmana Františkem Talířem účastnila také primátorka Dagmar Škodová Parmová. „Je to opravdu radostná událost, protože ulehčí každodenní život dětem. Školu, kterou zřizuje Biskupství českobudějovické, totiž navštěvuje 500 žáků. Někteří z nich mají nějaký hendikep a jsou integrováni do běžných tříd. Dříve školáci museli cestou na oběd do šatny, přezout boty a přes dvůr šli do jídelny, což bylo pro někoho samozřejmě složité. Otevřením spojovací chodby se škola stala úplně bezbariérovou a osobně jsem velmi ráda, že na její výstavbě participovalo jedním milionem korun i město,“ uvedla primátorka Dagmar Škodová Parmová.

Primátorka navštívila estonské Tartu

V Estonsku jednali zástupci České republiky o spolupráci evropských hlavních měst kultury. Foto: magistrát města České BudějoviceZdroj: Se souhlasem Magistrátu města České Budějovice

Spolupráci evropských hlavních měst kultury připravovali v minulých dnech zástupci České republiky a Estonska. Druhé největší estonské město navštívila v rámci pracovní cesty spolu se zástupci ministerstva kultury ČR, Jihočeského kraje a Alšovy jihočeské galerie primátorka Dagmar Škodová Parmová. „Tartu je často považováno za centrum vzdělanosti a kultury. Sídlí tady nejstarší a také nejslavnější estonská univerzita a je metropolí s uměleckou tradicí. Právem se stalo Evropským hlavním městem kultury pro rok 2024. Setkání pro nás bylo bezesporu velkou inspirací, pořád se totiž máme co učit nejen v oblasti kultury,“ uvedla primátorka, která o konkrétnějších možnostech spolupráce hovořila se starostou Urmasem Klaasem. Součástí programu byla také návštěva Estonského národního muzea, které aktuálně hostí výstavu Surrealismus 100: Praha, Tartu a jiné příběhy, na které se spolupodílelo také tamní muzeum umění a Národní galerie v Praze. Koná se u příležitosti 100. výročí surrealistického hnutí a je součástí hlavního programu EHMK Tartu 2024.