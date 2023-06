České Budějovice chtějí být Evropským hlavním městem kultury pro rok 2028. U Biskupského gymnázia čekalo na hodnotící komisi neobvyklé taneční vystoupení. Na plechové ohradě u Slavie vznikl nápis oslavující kulturu.

Komise pro Evropu a setkání s pouličním uměním v Českých Budějovicích | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Co všechno by mohly nabídnout České Budějovice návštěvníkům, pokud by se staly za Českou republiku Evropským hlavním městem kultury pro rok 2028, to poznávala hodnotící komise ve středu 28. června 2028 přímo v ulicích města. V plánu byla procházka městem, která zahrnovala třeba i sídliště Šumava, Malý jez nebo Sokolský ostrov. Například na Sokolském ostrově se odehrávala zmenšená replika oblíbeného Budějovického Majálesu.

Během dne se porotci setkali i s představiteli různých kulturních institucí a obyvateli města, navštívit měli i radnici nebo hlavní stanoviště kandidatury Českých Budějovic na evropský titul - Dům U Beránka. V Komařicích je čekalo setkání s kulturní obcí celého kraje.

Tanečníci u gymnázia

Kolem poledne se komise zastavila u Biskupského gymnázia. Při jejím příchodu už byl prostor malého náměstíčka zaplněn několika desítkami lidí. Zřejmě znalí věci, trpělivě vyčkávali na začátek připraveného vystoupení. Ve chvíli, kdy dorazila komise, ozvala se hudba a chvíli to vypadalo, že se snad čekající dočkají orloje známého z pražského Staroměstského náměstí nebo v jiné variantě třeba z rudolfovských Hornických slavností.

Budějovice se přihlásily, chtějí být Evropským městem kultury

Přehlídka svatých se ale nekonala. Místo toho se otevřely mohutné veřeje hlavní brány gymnázia a vytančily desítky malých baletek a víl. Hudební doprovod obstarala skupina hudebníků, ke které se přidal i sbor zpěvaček v jednotných růžových tričkách a náměstíčko se při chytlavé melodii několikrát roztleskalo. Potlesk od diváků i porotců odměnil všechny účinkující, ale nepřišla pauza, nýbrž ukázka street artu. Zpoza diváků vyrazil jezdec na kole a sprejem začal kouzlit na plechové ohradě, která lemuje rekonstruovanou Slavii.

Kultura má moc

Sprejer ve chvilce na šedavý podklad vytvořil nápis CULTURE HAS THE POWER (ve volném překladu kultura má moc) a zkratku EHMK 2028 s korunkou. Znovu zazněl potlesk a komise kolem Slavie zamířila k řece Malši. Jen málokdo si asi uvědomil, jaký je to paradox. V parčíku nyní ukrytém za plechovou ohradou se totiž před pár týdny odehrávala jiná kulturní vystoupení. Ta byla také ukázkou aktivit občanů Českých Budějovic. A jejich cílem bylo prezentovat jedinečnost kulturní památky, kterou čeká generální přestavba v moderním duchu. Který ale hodně setře hodnoty, kvůli kterým byla za památku vyhlášena.

Ve finále kandidatury za Českou republiku na získání titulu Evropské hlavní město kultury se nyní rozhoduje mezi Českými Budějovicemi a severočeským Broumovem. Mezi původními čtyřmi uchazeči byly i Liberec a Brno. Přípravné práce na kandidaturu už v Českých Budějovicích trvají přes dva roky.

Dlouhodobé přípravy

V prvním kole kandidatury, kdy ze čtyř uchazečů zbyli dva finalisté, přihláška Českých Budějovic vznikala sedmnáct měsíců. Proces příprav zahrnoval osobní setkání přípravného týmu s regionálními kulturními aktéry, setkání pracovních skupin s odborníky napříč sektory, výzkumy mezi obyvateli města i mimořádnou grantovou výzvu pro kulturní organizace. Koncept budějovické kandidatury zastřešuje pojem (PERMA)KULTURA. Původně zemědělský termín definuje trvale udržitelné prostředí. Město tak podle přípravného týmu vysílá jasný signál, jak důležité je pro něj vytváření vztahů mezi lidmi a životním prostředím. Zároveň je pro něj důležité, aby změny, které kandidatura přinese, byly trvalé. Všechny projekty proto vycházejí z lokálních potřeb a témat, která mají zároveň potenciál oslovit i evropské publikum.

Soutěž o hlavní město kultury má finalisty. Postupují Broumov a České Budějovice

„Jedním příkladem za všechny může být projekt Ars Biologika propojující vědu a umění, který vychází z tradice Země Živitelky, poznatků Biologického centra AV ČR a zkušeností festivalu Ars Electronica v Linci. Přihláška obsahuje vedle 39 uměleckých projektů také strategii pro postupnou profesionalizaci kulturních aktérů, posilování participace obyvatel, nebo zapojení škol,“ popsal blíže přihlášku pro první kolo už dříve Matěj Vlašánek z přípravného týmu.

Poprvé tři města

Většinou jsou titulem Evropské hlavní město kultury poctěna dvě města. V roce 2028 budou poprvé takto vyzdvižena města tři. Podle Lukáše Černého, člena týmu, který připravuje českobudějovickou kandidaturu, to budou vedle českého a francouzského sídla ještě jedno město ze zemí kandidujících na členství v Evropské unii.

V prvním kole podaly České Budějovice v rámci kandidatury na titul Evropské hlavní město kultury přihlášku o 60 stranách. Podle Anny Hořejší, kreativní ředitelky kandidatury, se teď pro druhé a zároveň finálové kolo připravil dokument už o 100 stranách. Titul Evropské hlavní město kultury se uděluje od roku 1985.