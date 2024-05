V minulých dnech navštívil jihočeskou metropoli velvyslanec Spojeného království Velké Británie a Severního Irska Matthew Robert Field. Na radnici přijala velvyslance primátorka Dagmar Škodová Parmová. V obřadní síni radnice byli ocenění nejúspěšnější účastníci vědomostní soutěže a seniorům začal sloužit upravený klub.

Primátorka Českých Budějovic Dagmar Škodová Parmová a velvyslanec Spojeného království Velké Británie a Severního Irska Matthew Robert Field. | Foto: Magistrát města České Budějovice

O možném partnerství s anglickým Manchesterem jednají České Budějovice. Bylo to i jedno z témat návštěvy velvyslance Spojeného království Velké Británie a Severního Irska Jeho Excelence Matthewa Roberta Fielda v jihočeské metropoli v minulých dnech.

Britský velvyslanec navštívil České Budějovice v rámci dalšího programu. Na radnici jej přijala primátorka Dagmar Škodová Parmová. „Vztahy mezi Velkou Británii a naší zemí jsou staleté. Milým překvapením bylo, když při nástupu do této významné funkce pan velvyslanec pozdravil všechny přes sociální sítě plynulou češtinou, tím si nás získal. Tenkrát kromě jiného ocenil, že může být v zemi piva, tak jsme se zcela přirozeně při jeho návštěvě v našem městě věnovali prosperitě věhlasného pivovaru Budvar, ale samozřejmě i dalším otázkám, například titulu EHMK pro České Budějovice v roce 2028, úspěšnému více než dvacetiletému fungování místního Britského centra a další možné spolupráci,“ uvedla k návštěvě primátorka. Důležitým tématem bylo také partnerství Českých Budějovic s anglickým Manchesterem. „Obě města mají hodně společného v oblasti sportu, kultury i podnikání, a tak doufám, že v těchto přípravných jednáních dospějeme do zdárného konce,“ dodala Dagmar Škodová Parmová.

Klub pro seniory

Rekonstrukce vylepšila seniorský klub v ulici J. Plachty nedaleko Palackého náměstí. Návštěvníkům nabídne různorodý program. Klub se stane klidným a důstojným místem pro setkávání, ale i pro různé kurzy. Českobudějovický Klub seniorů Plachtovka sídlí na adrese J. Plachty 38.

„V příjemném prostředí je nyní možné posedět u Kafe s Irčou, vyrobit si voňavý jarní parfém či si přijít zacvičit jógu. To všechno mají naši senioři k dispozici,“ popsala nabídku klubu primátorka Dagmar Škodová Parmová. Kromě uvedených činností zde budou pro seniory pořádány tréninky paměti, kurzy tvoření a chystají se také pravidelné návštěvy studentek a studentů z oboru kadeřnictví či kosmetika, kteří v rámci své praxe zkrášlí naše starší spoluobčany za symbolické ceny.

Pravidelnou činnost klubu bude zajišťovat odbor sociálních věcí českobudějovického magistrátu ve spolupráci s dalšími organizacemi.

Rekonstrukce byla zahájena v loňském roce kvůli nevyhovujícím prostorům. Došlo ke změně vnitřních dispozic a klub je nyní zcela oddělen od vedlejšího čalounictví.

Výherci vědomostní soutěže byli oceněni

V obřadní síni českobudějovické radnice byli opět oceněni výherci vědomostní soutěže pro děti do 16 let, kterou každoročně pořádá magistrát města České Budějovice ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Českých Budějovicích u příležitosti Dnů evropského dědictví.

Tématem aktuálního ročníku byla moderní architektura Českých Budějovic. „Rád bych poděkoval nejen vítězům, ale i všem, kteří si dali tu práci a do soutěže se zapojili, jejich učitelům a rodičům. V neposlední řadě potom děkuji i organizátorům této tradiční akce,“ řekl při oceňování náměstek primátorky Tomáš Bouzek, pod něhož spadá obor památkové péče.

S chválou se připojil i ředitel Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích, Daniel Šnejd: „Věřím, že vás hledání odpovědí na soutěžní otázky bavilo. Je důležité naučit se poznávat svět kolem nás. Co známe, k tomu si vytváříme vztah, a pokud máme k něčemu pozitivní vztah, chceme to i chránit. Mít pozitivní vztah k památkám je o to důležitější, protože jsou součástí naší historie a identity."

Ve 14. ročníku se soutěžilo ve dvou kategoriích – kolektivy a jednotlivci, celkem se do soutěže zapojilo 78 dětí. Hlavní cenou pro vítěze jednotlivce je celoroční volná vstupenka na památkové objekty ve správě Národního památkového ústavu, vítězný kolektiv získal vstupenku do jednoho vybraného památkového objektu ve správě NPÚ. Výherci obdrželi další věcné a knižní ceny.