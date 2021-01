Významný titul uděluje vždy mezinárodní Evropská komise složená z expertů z oblasti kultury evropskému městu (či dvěma), které pak po dobu roku ostatním státům představí svůj kulturní život. Cílem je pak další kulturní rozvoj města a udržitelné změny. Další české metropoli připadne titul v roce 2028.

Podle prvního náměstka primátora Juraje Thomy, který má na starosti i českobudějovickou kulturu, je třeba nejprve sestavit tým osob a institucí, jež se na přípravách budou podílet. „Ty mohou začít pracovat na potřebných podkladech, připravovat je pro veřejnou diskusi a na tvorbě kulturních strategií, na základě kterých se bude rozhodovat o samotném podání kandidatury,“ vysvětluje. Do užšího týmu na úvod podle náměstka připadá deset lidí z Českých Budějovic i zvenku. „Časem vzniknou pracovní skupiny na jednotlivá témata, to jsou pak desítky lidí,“ nastiňuje první náměstek, který od příprav očekává úspěšnou kandidaturu.

HRDOST A ZMĚNY

V minulosti se v Čechách staly EHMK Praha (2000) a Plzeň (2015). Úspěch přináší dopady ekonomické, společenské i kulturní. Marcela Krejsová, která zastávala funkci náměstkyně primátora pro kulturu v Plzni a chystala krajskou metropoli na kandidaturu, vidí několik vrstev přínosů. „Zapojilo se obyvatelstvo, podnítilo to hrdost na město a zemi,“ vzpomíná. Výhra měla obrovské dopady na zvýšení turistického ruchu města i regionu, a to až do koronakrize, návštěvníci přijížděli také ze zahraničí. „Pomohlo to i podnikatelským subjektům,“ myslí si. Jiří Suchánek, ředitel plzeňského DEPA 2015, kreativní zóny pro udržitelnost cílů EHMK, která vznikla v Plzni v rámci tehdejších příprav, souhlasí a doplňuje: „Projekt byl katalyzátorem velkých změn ve veřejném prostoru města, co se týče umění, ale i praktických věcí, jako je rozvoj kaváren a gastro scény.“ Přípravy považuje za nástroj nastartování, např. spolupráce ve městě. Zdůrazňuje však nutnost přístupu s respektem a profesionalitou. „V opačném případě se pořád hasí nějaký požár ve věčně rozdělené či rozhádané kulturní scéně,“ myslí si.

Výsledkem kandidatury bez ohledu na její úspěch by pro České Budějovice mělo být podle náměstka primátora Viktora Vojtka,k jehož působnosti patří i cestovní ruch, město přitažlivější pro obyvatele i návštěvníky. „Budějovice v tuto chvíli mimo historického centra postrádají významné celoroční atrakce, takže právě oblast kultury by měla být i do budoucna jedním z pilířů nabídky pro turisty,“ říká.

Jak bude ucházení se a přípravy finančně náročné? „Nechceme projekt stavět na obřích investicích ani žádnou extra kvůli projektu nebudeme připravovat,“ odpovídá Juraj Thoma s tím, že do něj budou zapojeny všechny připravované investice, které jej mohou podpořit a obohatit – od rekonstrukcí veřejných prostranství až po infrastrukturu. „Předpokládáme, že příprava samotná bude znamenat jednotky milionů,“ uvádí Juraj Thoma a dodává: „Rád bych ale připomněl, že vložené prostředky se násobně vrátí.“

Kromě programu je třeba podpora občanů



Zdroj: Deník / Kamila DufkováO titulu jsme si povídali i s Magdalenou Müllerovou, vedoucí Kanceláře Kreativní Evropa Kultura, kde se mohou informovat české organizace o evropských kulturních příležitostech včetně EHMK.



Co je třeba, pokud se české město chce stát EHMK 2028?

Pro úspěšnou žádost je třeba mít přesvědčivou vizi, jak naplnit titul. Tato vize by měla přinést strukturální změnu prostřednictvím kultury. Aktivity, které k vizi povedou, probíhají před titulem i po něm. Zásadní je také politická podpora této myšlenky, zapojení kulturních veřejných organizací, ale i nezávislé umělecké scény a dále zapojení samotných obyvatel města. Autoři nemají šanci uspět pouze s nabitým kulturním programem, ale jejich cíl musí být dlouhodobý a strukturální s politickou a občanskou podporou.



Podle jakých kritérií se vybírá?

Podle přispění k dlouhodobé strategii, evropská dimenze (průřezové téma a propojení s Evropou například prostřednictvím evropských projektů), kulturní a umělecký obsah, pravděpodobnost dosažení, dosah, management.



Příští EHMK z České republiky bude v roce 2028, přihláška se odevzdává ale už v roce 2022.



V tomto okamžiku se města rozhodují o tom, zda přihlášku podají, či nikoliv.



Co čeká město po vyhlášení za EHMK?

Je třeba začít naplňovat už naplánovaný program deklarovaný v přihlášce. Kromě příprav kulturních akcí pro daný rok je třeba vyjednávat se všemi zainteresovanými, vyjednat i podporu na státní úrovni. Jedná se o prestižní aktivitu s celonárodním dosahem a takto se musí přistupovat k financování, propagaci a komunikaci. Příprava může mít i formu vzdělávání, podpory start-upů, podpory komunitního života, aktivizace obyvatel. Je také čas na investice do kulturní infrastruktury. Město může požádat o získání Ceny Meliny Mercouri ohodnocenou částkou 1,5 milionu eur.

Anketa: Co přinese kandidatura na Evropské hlavní město kultury?

Zdroj: Deník / Kamila DufkováAleš Trdla, producent a promotér

Evropské město kultury by jistě byla prestižní záležitost pro jakékoli město. Na druhou stranu je to i určitý závazek a mam za to, že bychom jako České Budějovice měli i něco zcela zásadního k tomu nabídnout. Obávám se však nyní, že patrně ještě nenastal čas k tomu, abychom nakonec toto označení mohli vůbec reálně získat. Je třeba splnit i určité atributy všech kritérií k tomu, aby ta naše účast nebylo jen pouhým plácnutím do vody. Ale třeba se vše do této doby ještě stihne.

Michal Škoda, ředitel a kurátor Domu umění

Zdroj: Deník / Kamila DufkováSamotná kandidatura snad to, že by se o Budějovicích zase vědělo o trochu víc. Pokud by se to podařilo převrátit i v úspěch, tedy, že by tím "městem" Budějovice byly, tak to význam určitě mít bude. Je však zapotřebí, aby byla vypracována jasná vize, smysluplná koncepce a také bude myslím dost záležet na tom, jaké bude politické složení města. Od toho se bude de facto odvíjet vše. Myslím, že v poslední době především díky HOPB se kultuře docela " naproti" jde, pokud se bude dál smysluplně a koncepčně pracovat, dá se získat mnohé.

Lukáš Průdek, ředitel Jihočeského divadla

Zdroj: Deník / Kamila DufkováCo si myslím, že kandidatura na EHMK 2028 městu přinese?

Smyslem EHMK je rozvoj měst v oblasti kultury. Je ale potřeba říci, že kultura je v tomto případě chápána v nejširším slova smyslu a nezahrnuje jen divadlo, filharmonii, galerii, ale i kreativní průmysl, společenský a spolkový život a v neposlední řadě rozvoj cestovního ruchu a to se zaměřením na dlouhodobou udržitelnost, nebo lépe smysluplnost. Z mého pohledu se jedná o velkou příležitost pro celé město a jeho okolí. A jsem přesvědčen, že zvláště v této krizové době bude už jen samotná kandidatura velmi prospěšným procesem a jsem rád, že vedení města tuhle ambici má.

Otakar Svoboda, ředitel Jihočeské filharmonie

Zdroj: Deník / Kamila DufkováČeské Budějovice mají jednak kulturu v genech, je to krásné, historické město, jehož kvality by návštěvníci určitě ocenili. A kromě toho - všechny kulturní instituce tady pracují s velkou chutí a nasazením. A další efekt? Taková kandidatura a případný výběr by určitě znamenaly tak moc potřebný nový kulturní objekt pro divadlo, filharmonii, pro kvalitní koncerty. Myslím, že lepší kandidát v naší zemi není.