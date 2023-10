Už jen do 16. října bude jihočeská metropole přijímat přihlášky uchazečů na místo ředitele zapsaného ústavu, který se stará o projekt Evropské hlavní město kultury. České Budějovice se jím stanou v roce 2028. O ústavu už několikrát jednali i zastupitelé, například ohledně jeho financování.

Do konce listopadu chtějí České Budějovice najít klíčového člověka, jehož úkolem bude zajistit důstojnou realizaci akce Evropské hlavní město kultury. Jihočeská metropole dostane tento titul propůjčen v roce 2028 od Evropské unie. Že to nebude jednoduché, o tom svědčí i debaty na posledním jednání zastupitelstva.

Zájemci mohou podávat přihlášky na místo ředitelky či ředitele zapsaného ústavu České Budějovice - Evropské hlavní město kultury 2028 ještě do 16. října 2023. Výběrová komise má svůj verdikt vyřknout do konce listopadu. “Vybrat kvalitního lídra týmu je jedním z prvních důležitých a předem naplánovaných kroků, které je nutné na začátku několikaleté cesty za titulem Evropského hlavního města kultury udělat, “ uvedla k výběrovému řízení primátorka Dagmar Škodová Parmová (ODS).

Strategie implementace

Jaké úkoly budou ředitelka či ředitel mít, popisuje město v tiskové zprávě, která informovala o vyhlášení výběrového řízení. Mimo jiné je tam řečeno, že: „Ředitelku nebo ředitele čeká zodpovědnost za nastavení strategie implementace titulu EHMK a jeho řízení. Kromě vedení samotného ústavu bude zodpovědný/á za tvorbu prostředí, ve kterém bude tým a partnerské organizace realizovat plány z přihlášky a tvořit inovativní program vysoké umělecké kvality.“

Město předpokládá, že program se bude do roku 2028 postupně rozšiřovat. „I podle doporučení mezinárodního panelu, který o udělení titulu rozhodoval, bude první rok práce věnován převážně přípravě. První větší výstupy pro veřejnost jsou ale plánovány už pro rok 2024 a do roku 2028 se bude program postupně rozrůstat. “Postupujeme podle plánu, který jsme popsali ve vítězné přihlášce (Bid Booku). Přes léto jsme s týmem připravovali organizační strukturu ústavu a popisy jednotlivých pracovních pozic. Závazky a plány na příští roky, které jsme popsali v Bid Booku, nyní překlápíme do reality. Jedním z důležitých kroků je právě vypsání výběrového řízení na ředitele celé organizace. Naším cílem je co největší transparentnost,” říká současná pověřená ředitelka ústavu Eva Fichtnerová.

Do roku 2029

Výběrové řízení je vícekolové. O postupu kandidátů / kandidátek z prvního kola rozhodne výběrová komise na základě hodnocení zaslaných podkladů. V druhém kole proběhne ústní pohovor s postupujícími kandidáty. V případě potřeby proběhne i třetí kolo výběrového řízení. Vítěz má být na základě doporučení komise jmenován do vedení ústavu do roku 2029.

“Možnost být u realizace prestižního kulturního projektu, jako Evropské hlavní město kultury je, se v České republice opakuje jednou za 13 let. Věřím, že budoucí ředitel zodpovědně povede projekt a dokáže s vedením města i kraje vytvořit takové podmínky, abychom maximálně využili potenciál této příležitosti. A to nejen zvýšením návštěvnosti města pro jeden konkrétní rok 2028, ale ještě důležitější je, aby titul EHMK přispěl dlouhodobě ke zvýšení kvality života v Budějovicích a Jihočeském kraji,” říká hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba (ODS).

Kritika zastupitelů

Hodnocení dosavadní činnosti spolku a později zapsaného ústavu České Budějovice - Evropské hlavní město kultury 2028 se na posledním jednání městského zastupitelstva týkal i jeden bod programu. Organizace se o kandidaturu zatím s podporou města, ale jako na městě jinak nezávislá, stará. A k činnosti padaly i kritické připomínky. Třeba to, že dosavadní jazyk přihlášky nebo informačních materiálů spíše připomíná jakési podivné úřednické ptydepe, než srozumitelnou češtinu. I když zastupitelé, jako už několikrát dříve v minulosti, obecně vyjadřovali celému projektu podporu.

Například opoziční zastupitel Tomáš Kubín (ANO), který je členem správní rady zapsaného ústavu Budějovice 2028, ale upozornil, že se správní rada bude muset scházet častěji než dosud. „Můj dokem je, že vedle města tu běží něco, co si žije vlastním životem,“ uvedl Tomáš Kubín a doplnil, že ústav například začal hledat koordinátora kreativního učení v Jihočeském kraji s navrženým příjmem 48 000 korun hrubého měsíčně. A opoziční zastupitel vzápětí připojil podivení nad tím, že zároveň se v dispozicích uvádí, že to budou dělat jeden nebo dva lidé.

Budějovice navštívila 28. června 2023 hodnotící komise soutěže o titul Evropské hlavní město kultury. Byl pro ni připraven program na různých místech ve městě.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Tomáš Kubín v této souvislosti připomněl, jaké debaty v minulosti vyvolávaly v zastupitelstvu i menší částky, které se měly vyplácet v rámci dotací.

Velký význam pro Budějovice

Další opoziční zastupitel Viktor Lavička (ANO) chtěl vědět, kolik je nyní v zapsaném ústavu lidí a kolik je jich placených. Dosud totiž náklady na provoz neslo město. Od září do konce roku byl požadavek ze strany ústavu 7,8 milionu korun. To podle primátorky Dagmar Škodové Parmové neprošlo a město slíbilo poslat do konce roku šest milionů. Z velké části se bude jednat o peníze na platy. Podle informací Deníku by mělo nyní v ústavu být necelé dvě desítky lidí.

V zastupitelstvu také zaznělo, že v rámci projektu ale nejde jen o kulturu z hlediska výtvarného nebo divadelního umění. Ale šířeji o budoucí směřování Českých Budějovic do 21. století. Radní a jihočeský hejtman Martin Kuba například upozornil na to, že České Budějovice by měly mít snahu být městem, kam mohou přijít vzdělaní lidé. A že jde také o to, jaký město připraví nový územní plán. To vše může podle Martina Kuby, stejně jako dokončená dálnice D3 nebo provoz letiště ovlivnit umělecké dění v Budějovicích a v širším pojetí být civilizační vizitkou města v roce 2028.

Náměstek primátorky Petr Maroš (ODS) v debatě zdůraznil, že město zahájilo kandidaturu na titul Evropské hlavní město kultury za minulé koalice, dnes vede Budějovice jiná koalice a v roce 2028 bude možná v čele města zase jiná koalice. A jde o to, aby v roce 2029 všichni zúčastnění mohli říct: „Udělali jsme na tom kus práce a udělali jsme to nejlépe, jak jsme mohli.“

V říjnu například organizátoři kandidatury chtějí veřejnosti představit českou verzi přihlášky, která se podávala v angličtině. Do konce roku pak vedení města očekává, že by se měl ustavit pevný tým, který nadále povede zapsaný ústav.