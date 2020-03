Člověk ale vůbec nemusí městem spěchat. Může si jen tak dát pivo některé místní značky v četných restauracích či kávičku, třeba v plovoucí kavárně na slepém rameni Malše…

Tradiční turisticky navštěvované památky známé z průvodců, jako jsou Černá věž, barokní Samsonova kašna, radnice na náměstí Přemysla Otakara II., chrám sv. Mikuláše, Piaristické náměstí či věhlasná restaurace Masné krámy, patří k nejvyhledávanějším místům.

České Budějovice leží na soutoku řek Malše a Vltavy a právě tato kouzelná poloha vytváří pěkná zákoutí pro fotografy i možnosti využití pro sportovní a relaxační aktivity celých rodin. Procházka návštěvníka historického centra většinou začíná na náměstí Přemysla Otakara II. s fotkou u Samsonovy kašny a vyhledáním pověstmi opředeného bludného kamene v dlažbě náměstí. Ti zdatnější vylezou na 70 metrů vysokou Černou věž. Poté může procházka pokračovat Hroznovou ulicí přes Piaristické náměstí kolem nově zrekonstruované a mnoha cenami ověnčené budovy pozdně gotické Solnice. Odtud návštěvníka provede romantická Panská ulice podél renesančních měšťanských domů až k Rabenštejnské věži.

Cestou zpět nelze minout oblíbený cíl rodin s dětmi - Sokolský ostrov s venkovním hřištěm. Na sousedním slepém rameni Malše už několik let celoročně „kotví“ kavárna, kde si lze objednat jak výletní plavby po Malši, tak ochutnat něco z nabídky jejich sladkostí. Na Sokolském ostrově stojí plavecký stadion, který je zapsán jako kulturní památka, i venkovní letní plovárna. K posezení se tam nabízí lavičky, v létě i občerstvovací stánek, není problém si jen tak roztáhnout deku a chvíli odpočinout s přáteli v trávě. A je opravdu na co se dívat. Otevře se nádherný výhled na Zátkovo nábřeží. Při krátké procházce lze obdivovat původní středověké hradby města, bývalý dominikánský klášter s Bílou věží, nebo věž Železná panna se stálou expozicí, a dojít tak až k Jihočeskému divadlu a kulturnímu domu Slavie. Kolemjdoucí mohou vidět závody dračích lodí, vyplout na loďce, ti odvážnější si mohou vyzkoušet paddle board. Na protějším břehu Vltavy v parku Háječek je hojně navštěvované letní kino a hvězdárna s novým digitálním planetáriem. Ti, co by chtěli vidět více, mají možnost zavítat na českobudějovickou radnici, kde se jim dostane komentované prohlídky historické budovy a nevšedního výhledu na město z její střechy, kterou střeží radniční včely. A komu při objevování města vyhládne, může zkusit místní specialitu - pikador.

Kdo má rád delší procházky nebo jezdí na kole, koloběžce či in-line bruslích, dostane se během několika minut po lávce přes Vltavu do městského parku Stromovka s rybníkem Bagr. Snadno dostupná je po cyklostezce přírodní rezervace s názvem Vrbenské rybníky, ale i vodácký areál Lídy Polesné s přístavištěm nebo nedaleká Hluboká nad Vltavou.

Podrobný přehled všech akcí, doporučené trasy, památky a další informace jsou dostupné na www.budejce.cz.