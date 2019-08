České Budějovice - Výběrové řízení kvůli ucpávání kanalizace vlhčenými ubrousky budou muset vypsat České Budějovice. Podle náměstka primátora Petra Holického koupí jihočeská metropole speciální drtič.

Vlhčené ubrousky hojně používané v českých domácnostech nepatří do kanalizace. Tam mohou poškozovat strojní zařízení nebo ucpávat potrubí. Na snímku nahromaděné ubrousky z přečerpávací stanice Dlouhý most v Českých Budějovicích. | Foto: Archiv magistrátu města České Budějovice

Oblíbené vlhčené ubrousky i utěrky jsou běžnou výbavou mnoha domácností a lidé je používají i několikrát denně. Náměstek primátora Ivo Moravec ale upozorňuje, že by se neměly po použití splachovat na WC, ale vhodit do odpadkových košů. "V kanalizační síti ucpávají strojní zařízení, protože nejsou rozložitelné a zablokovaná kanalizace kumuluje odpad v kanálech. Vlhčené utěrky většinou obsahují jemná plastová vlákna, která jsou problémem nejen pro správce kanalizačních sítí, ale mohou se tak dostat i do vodních toků a způsobit potíže rybám a dalším živočichům," říká Ivo Moravec s tím, že opravy ucpaných kanalizací i strojního zařízení jsou dost nákladné. Ubrousky se ve velkém množství dostávají i do čistírny odpadních vod (ČOV), kde také působí velké problémy.