Unikátní Kendeho vila v českobudějovické Otakarově ulici včetně pozemku a historického mobiliáře bude patřit městu. S jejím odkoupením za 20 milionů korun souhlasili na svém zasedání 19. června všichni přítomní zastupitelé. Na podpoře transakce se shodla jednomyslně koalice i opozice.

Památkově chráněnou českobudějovickou vilu koupí město. | Foto: archiv magistrátu města České Budějovice

„Nedávno zapsaná kulturní památka je cenná díky zachovalému honosnému interiéru, kde se zastavil čas, ale má i svůj příběh. Před 2. světovou válkou patřila významné židovské rodině, jejíž členové byli odvlečeni do koncentračních táborů. Ironií osudu je, že tam poté nacisté zřídili sídlo bezpečnostní služby Sicherheitspolizei SD,“ přibližuje osudy vily náměstek primátorky Tomáš Bouzek s tím, že další využití domu bude ještě blíže specifikováno. Tomáš Bouzek zmínil, že památková komise, která je poradním orgánem rady města, od počátku doporučovala vilu koupit.

Všichni pro

Koupi podpořila nejen koalice, ale i opozice. Na jednání zastupitelstva zazněl od opozičního zastupitele Tomáše Kubína názor, že by se v objektu mohlo udělat muzeum připomínající židovské obyvatele Českých Budějovic a jejich osudy. Nákup podpořil i jiný opoziční zastupitel Jan Kadlec. „Pro mě je to výborná zpráva,“ zdůraznil Jan Kadlec a doplnil názor, že objekt se po opravě stane jednou z perel Českých Budějovic.

„Pro mě je nejdůležitější, že bude vila zpřístupněna veřejnosti. Budeme jednat s Pamětí národa, oslovíme i Jihočeské muzeum a samozřejmě chceme, aby se to všechno promítlo do kandidatury Budějovic na Evropské hlavní město kultury 2028,“ dodává Tomáš Bouzek k rozhodnutí zastupitelstva. Všech 37 přítomných zastupitelů bylo pro koupi vily.

Prostřední syn

Stavba pochází z roku 1920, kdy ji nechal postavit továrník Viktor Konrad, od roku 1924 byl vlastníkem domu Josef Kende, který v roce 1927 nechal v severovýchodním rohu přistavět šatnu. Rodina Kendeových (původně rodina Kohnových) byla rozvětvenou českobudějovickou židovskou rodinou. Vlastník vily, Josef Kende, byl nejstarší z 10 sourozenců a spolu se svým otcem byl spoluvlastníkem závodu na čištění peří. Závod byl ve 40. letech zkonfiskován v rámci arizace židovského majetku. Celá rodina byla v průběhu války transportována nejprve do Terezína, rodiče Josef a Helena a jejich 3 synové – Otto, Rudolf a Erich. V roce 1944 byla rodina kromě Rudolfa postupně transportována do Osvětimi, kde zahynula. Prostřední syn, Rudolf Kende, válku přežil, vrátil se zpět do Českých Budějovic a pokračoval ve vlastní hudební tvorbě a soukromém vyučování hudby.

V loňském roce zahájilo Ministerstvo kultury na základě podnětu řízení o prohlášení souboru Kendeho vily za kulturní památku, rozhodnutí o prohlášení souboru Kendeho vily za kulturní památku nabylo právní moci dne 14. 2. 2023.