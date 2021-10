Radnice jihočeské metropole ukončila výběrové řízení na dodavatele adventní výzdoby do ulic. Stávající prvky mají být doplněny a částka, kterou má město zaplatit včetně montáže činí půl milionu korun.

Do adventu sice ještě zbývá několik týdnů, ale už teď se lidé mohou pomalu začít těšit na doplnění vánočních motivů do ulic historického centra města. „V současnosti je dokončeno výběrové řízení na dodavatele, realizace se předpokládá v průběhu měsíce listopadu. Celkem se jedná o 33 kusů motivů převážně na sloupy veřejného osvětlení, a to různých typů, například to bude závěs na Lannově třídě v části od Štítného až k Nádražní ulici, nové motivy se objeví v ulicích Radniční a Hroznová, hvězdy budou zářit i v České ulici. Vyšperkované bude letos i Mariánské náměstí ve směru k zastávce městské hromadné dopravy, kde budou na stožárech viset světelné motivy, což vhodně doplní ozdobenou vánoční borovici, která stojí hned vedle,“ říká náměstek primátora Ivo Moravec.

Za novou výzdobu a vlastní realizaci včetně kabelů, napájecích zásuvek, úchytů, trnů a spon a montážní práce město zaplatí 500 tisíc korun. „Vánoce jsou pro mnohé nejkrásnější svátky v celém roce a my jsme chtěli udělat lidem především radost a vlastně to bude takový dárek pro všechny. Ostatní motivy a výzdoba stromů jsou v obdobném rozsahu, jako v minulém roce. Vánočních stromů bude po městě celkem osm, a to samozřejmě na náměstí Přemysla Otakara II., Senovážném a Mariánském náměstí, v ulici Žižkova x Novohradská, na sídlištích Vltava a Máj, v parku Libušina v Suchém Vrbném a ve vesnici Kaliště u točny MHD,“ dodává náměstek Ivo Moravec.

Budějovický vánoční strom z náměstí Přemysla Otakara II. se v posledních letech několikrát stal vítězem ankety o nejhezčí strom v republice. Součástí adventu jsou v jihočeské metropoli také vánoční trhy na náměstí Přemysla Otakara II. nebo v nádvoří radnice či akce v Panské ulici.