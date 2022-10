Hlasy nové koalice byla zvolena na ustavujícím zasedání nového zastupitelstva jako první žena do čela Českých Budějovic Dagmar Škodová Parmová z ODS. "Je to pro mě obrovská čest, že jako rodilá Budějčanda jsem se mohla stát první primátorkou," uvedla krátce po svém zvolení a zdůraznila, že bude třeba spolupráce celého zastupitelstva v současné nelehké době.

Za prioritní otázky k řešení v Českých Budějovicích považuje dopravu a bytovou výstavbu v režii města.

Zdroj: Deník/Edwin Otta

Považuje také za důležitou komunikaci s opozicí. Podle Dagmar Škodové Parmové má konstruktivní opozice ve městě podstatnou roli a v rámci minulého vedení města se zasloužily některé strany, které jsou nyní v opozici, o nastartování aktivit, které chce nová koalice dále posunout. "Určitě se spolupráce s opozicí neodříkám a uvítám konstruktivní spolupráci a připomínky," uvedla Dagmar Škodová Parmová.

Noví náměstci

Následně byli zvoleni i náměstci primátora, někteří ale budou působit jako neuvolnění, to znamená, že se budou dál věnovat občanským povoláním. Uvolnění funkcionáři pracují pro město "na plný úvazek", mohou si ovšem případně ponechat i jiné pracovní aktivity.

Neuvolněnými náměstky primátora budou Petr Maroš (ODS) (například bude mít v gesci koordinaci velkých projektů, investice) a Michal Šebek (ODS) (v kompetenci bude mít například strategické plánování a rozvoj). Uvolněnými náměstky budou Lubomír Bureš (ODS) - mj. územní plán a městská policie, Tomáš Bouzek (Společně pro Budějovice) - mj. památková péče, Zuzana Kudláčková (Piráti) - např. kultura. Statutárním náměstkem bude Petr Maroš, v jeho kompetenci tedy bude zastupování primátorky.

Neuvolnění náměstci nebudou mít stejnou odměnu jako uvolnění náměstci a město tak podle Martina Kuby ročně ušetří zhruba dva miliony korun ročně.

Rada města bude mít 11 členů a zasednou v ní ještě jihočeský hejtman Martin Kuba, bývalý hejtman a poslanec Jan Zahradník a zastupitel Zbyněk Sýkora (všichni za ODS), Martin Maršík (Jihočeši 2012), Svatomír Mlčoch (Piráti).

Koaliční smlouva

Krátce před zahájením ustavujícího zastupitelstva podepsala nová koalice smlouvu, jejíchž 23 hlasů následně jednání zastupitelstva důkladně prověřilo. Primátorka, náměstci i radní nasbírali při jednotlivých hlasováních právě těsnou nadpoloviční většinu 23 hlasů v zastupitelstvu, které má 45 členů. Koaliční smlouvu podepsala ODS (16 mandátů) a její partneři, kterými jsou Společně pro Budějovice (KDU-ČSL a TOP 09) (3 mandáty), Česká pirátská strana (3 mandáty) a hnutí Jihočeši 2012 (1 mandát).

V opozici budou v zastupitelstvu ANO (13 hlasů), Občané pro Budějovice (5) a SPD (4). ANO s SPD hlasovalo většinou proti personálním návrhům koalice. Ale podle Jiřího Svobody (ANO), dosavadního primátora, bude například v dopravních investicích hlasovat ANO pro ohledně jejich pokračování, i když nyní město povede jiná koalice. Jde například o prodloužení ulice Milady Horákové, které bylo připraveno minulým zastupitelstvem a tedy i minulou koalicí.

Teprve obsazování kontrolního a finančního výboru přineslo trochu větší hlasový příděl kandidátům. Viktor Lavička z opozičního ANO získal při volbě na post předsedy finančního výboru 38 hlasů. Stejný počet pak získal Ivo Moravec z hnutí Občané pro Budějovice při volbě předsedy kontrolního výboru. Koalice už předem dala najevo, že uvedené výbory přenechá opozici. Jediná volba s protikandidátem za celé dopoledne byla na pozici předsedy kontrolního výboru. Jan Kadlec zvolený za SPD navrhl jako předsedkyni kontrolního výboru Moniku Kroutilovou, která vedla kandidátku SPD ve volbách. Dostala ale jen čtyři hlasy klubu SPD.

Spolupráce města a kraje

Jan Kadlec se také pozastavil nad tím, že neuvolnění náměstci primátora mají pobírat 50 000 korun měsíčně. "To je nesmysl, kde je úspora," podivil se Jan Kadlec a dodal, že by měli mít menší příjem, pokud budou neuvolnění. Martin Kuba ale odpověděl, že sice náměstci nebudou stále na radnici k dispozici, ale pracovat budou stejně. "Úspora není pryč, je to vypočítáno s ohledem na tuhle částku," doplnil Martin Kuba. Petr Maroš pak připojil, že neuvolněný neznamená, že náměstek nebude na radnici chodit. "Není to pravda. Budeme pracovat naplno, ono to jinak nejde," zdůraznil Petr Maroš s odkazem na to, že náměstci mají v kompetenci vždy několik oborů.

Primátorka Dagmar Škodová Parmová mimo jiné k příštím krokům koalice řekla, že chce rozhýbat město a využít spolupráce kraje a města například při financování dopravních investic a dalších rozvojových programů.