K největším položkám běžných výdajů patří dotace za dopravní obslužnost pro dopravní podnik ve výši 317 milionů korun. „Je to poprvé nad tři sta milionů korun,“ upozornil náměstek primátorky Petr Maroš a doplnil, že částku ovlivnil nárůst cen energií a inflace. Dopravní podnik požadoval až 360 milionů korun, ale po jednáních s vedením města byla suma stanovena na 317 milionů s tím, že rozsah služeb zůstane zachován. MHD najezdí ročně přibližně pět milionů kilometrů. Pro Jihočeské divadlo počítá rozpočet s dotací 154 milionů korun.

K jistým investicím pro příští rok patří zahájení stavby parkovacího domu u Sportovní haly. Řidiči musejí počítat s vyklizením současného parkoviště od 1. ledna 2023. Na místě současného parkoviště vyroste zhruba za rok komplex pro 495 automobilů a 75 kol. Bude sloužit řidičům, kteří mají namířeno do centra a zároveň by měl pokrýt poptávku sportovních, ale i hudebních fanoušků, kteří zamíří na utkání či za zábavou do haly či jinam do centra jihočeské metropole. Náhradní parkovací plochy po dobu stavby budou k dispozici na Dlouhé louce u českobudějovického Výstaviště.

Investice Českých Budějovic celkem mají dosáhnout v roce 2023 částky zhruba 1,3 miliardy korun, ale přitom nad tou největší – rekonstrukcí KD Slavie, známé starším generacím jako „Armáďák“, je největší otazník. Připraveno je na ni na příští rok 240 milionů korun. Do výběrového řízení na zásadní rekonstrukci se zatím nikdo nepřihlásil. A není vyloučeno, že se projekt úplně přehodnotí.

K investicím Českých Budějovic mají patřit propojení ulic Branišovská – Na Sádkách včetně cyklostezky, cyklostezka Dukelská, modernizace systému řízení křižovatek a zařízení pro poskytování provozních informací o dopravním provozu ve městě, rekonstrukce školní kuchyně v ZŠ Nerudova, sportovní hala v ZŠ Dukelská, tělocvična v ZŠ Máj I, snížení energetické náročnosti MŠ Větrná, ZŠ T. G. Masaryka a MŠ K. Štěcha (dokončení), nebo přestavba koupelnových jader v DPS Máj, přístřešek v Jeslích E. Pittera.

Příjmy Českých Budějovic se plánují ve výši 2,94 miliardy korun, z toho třeba přes 90 milionů korun mají tvořit příjmy z prodeje pozemků a ostatního nemovitého majetku. Většina příjmů je z daní. Schodek bude dorovnán z různých rezerv.

Rekordní rozpočet získal i rekordní podporu 43 hlasů, tedy všech přítomných zastupitelů (celkem 45). Celkově chce ale investiční plány zděděné po minulé koalici nové vedení města přezkoumat a předložit případnou jejich novou podobu v zastupitelstvu nejspíše v dubnu příštího roku.

