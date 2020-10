Primátor Jiří Svoboda svolal na čtvrtek 29. října od 8.00 hodin krizový štáb. Jednání se věnovalo například nouzové kapacitě pro pacienty s koronavirem.

„Požádali jsme krizový štáb jihočeského kraje o zařazení Základní školy Grünwaldova do seznamu školských zařízení, která se starají o děti zaměstnanců IZS, zdravotníků, hasičů, policistů a dalších. Výhodou je její umístění v blízkosti nemocnice. Pokud bude kraj souhlasit, mohla by se otevřít začátkem listopadu. Aktuálně je v provozu ZŠ Máj I., kam denně dochází 10 až 15 dětí. Hovořili jsme také o dalších možných kapacitách pro lůžka pacientů s lehčím průběhem onemocnění covid-19. Ta by mohla být v počtu až 200 kusů umístěna v tělocvičně ZŠ O. Nedbala. My jsme takto na situaci připraveni, ale nezbytnou podmínkou je písemná žádost ze strany krajského úřadu,“ uvedl primátor Jiří Svoboda.

V případě prodloužení nouzového stavu budou i nadále zachována mimořádná opatření v městské hromadné dopravě, a to až do odvolání. „Provoz MHD se vrátí do standardního režimu, až pominou důvody, které nás k omezení provozu vedly. Tím hlavním je uzavření škol všech stupňů, protože právě žáci a studenti jsou nejčastějšími cestujícími. Současná covidová situace má bohužel za následek snížení zájmu o hromadnou dopravu, což platí i u nočních linek, které se též zatím nerozjedou. Z důvodu bezpečnosti také dopravní podnik všechny vozy pravidelně dezinfikuje,“ říká náměstek primátora Viktor Lavička.

Přestože je situace v domovech pro seniory, jejichž zřizovatelem je město, komplikovaná, zatím se, podle sdělení náměstka primátora Viktora Vojtka, daří zajistit dostatek personálu. Ve městě je aktuálně uzavřeno v souvislosti s epidemickou situací sedm mateřských škol – Neplachova, Nerudova, Zeyerova, E. Destinnové, K. Šatala, Rudolfovská a Staroměstská. Město provozuje telefonní linku poskytující sociální pomoc a poradenství, především seniorům a zdravotně postiženým občanům. Na linku č. 702 168 593 se mohou občané obracet v pracovní dny od 8 do 16 hodin.

Co se týká provozu magistrátu, tak stále platí, že pokud to není nezbytně nutné, je doporučeno využívat i nadále při řešení životních situací prostředků dálkového přístupu, jako jsou datová schránka, email nebo telefonické projednání.

„V rámci zajištění vyšších hygienických nároků jsou pravidelně dezinfikovány veřejně přístupné prostory ve všech objektech magistrátu včetně klik, madel, zábradlí, výtahů a podobných míst,“ dodává primátor.

Úřední hodiny magistrátu:



Pondělí 8 do 13 hodin

Středa 12 až 17 hodin



Mimo uvedené hodiny je úřad pro neobjednané klienty uzavřen.