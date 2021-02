Nákup respirátorů do základních škol zřizovaných městem, rozsah úředních hodin na magistrátu a další otázky, které se týkaly epidemie koronaviru, taková byla náplň posledního zasedání krizového štábu Českých Budějovic.

Ve středu 17. února 2021 opět zasedal krizový štáb města, aby zhodnotil současný vývoj pandemie i možný výhled na nová opatření vlády od 1. března. „Už od 15. února rozšířil magistrát úřední hodiny. V pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, na ostatní dny je možné se elektronicky objednat. Aktuálně se připravujeme na další rozšíření úředních hodin. K tomu ale přistoupíme, až budou odbaveni všichni klienti už elektronicky objednaní, což je asi zhruba do tří týdnů a bude se to týkat pátků od 8 do 11.30 hodin, “ říká primátor Jiří Svoboda.

Město se také připravuje na návrat dětí do základních škol a nakoupí další osobní ochranné pomůcky, především respirátory FFP2. „Ať už po 1. březnu bude vyhlášen nouzový stav nebo ne, objednáme nákup zhruba 40 tisíc kusů respirátorů FFP2 pro zásobení všech mateřských a základních škol, které město zřizuje. Zároveň chceme pokrýt potřeby městské policie a zaměstnanců magistrátu,“ uvedl primátor.

Město se také aktivně podílí na provozu očkovacího centra na Výstavišti České Budějovice, které bylo zřízeno pod patronací Jihočeského kraje a Nemocnice České Budějovice. „Kromě kyvadlové autobusové dopravy, kterou využívají v době provozu centra desítky návštěvníků a zajišťování likvidace odpadů včetně infekčního se nově podílíme i na personální výpomocí při provozu centra,“ dodává primátor Jiří Svoboda.

V případě, že vláda otevře maloobchodní prodejny, zahájí provoz městská doprava v normálním režimu kromě nočních linek. Vozy MHD v Českých Budějovicích jsou podle tiskové mluvčí DPM ČB Barbory Smudkové průběžně dezinfikovány. Po ukončení jízd večer například kompletně v depu. Přes den třeba řidiči větrají na konečných zastávkách. Stále platí mimo jiné povinnost nošení roušek ve vozech MHD.

Vzhledem k momentálnímu omezení zájmu o využití registračních míst města seniory k očkování, bude dočasně uzavřeno registrační místo v Komunitním centru Máj s tím, že od 1. března, jakmile bude spuštěna registrace pro seniory ve věku nad 70 let, toto centrum opět obnoví provoz. Ostatní registrační místa (TIC na radnici, obchodní kanceláře dopravního podniku a Správa domů v Čéčově ulici) jsou v provozu podle svých provozních hodin.