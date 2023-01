„Jsou to lidé, kteří v Budějovicích kdysi žili a už není nikdo z rodiny či blízkých, kdo by se o místa jejich posledního spočinutí staral. Hroby chátrají a my cítíme povinnost a slušnost dodržet určitou pietu. Proto jsme se už koncem roku 2019 obrátili na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve věci možného převodu devíti opuštěných hrobek do vlastnictví města,“ uvedl náměstek primátorky Tomáš Bouzek.