Pestrobarevná tradiční soutěž Rozkvetlé město právě odstartovala v Budějovicích. Navazuje na předcházející ročníky, ale i novou Zimní soutěž „Vánoční město“. Zapojit se může každý, možnost se přihlásit je až do 31. srpna 2024. „Oceňujeme Budějčáky, kteří zdobí a dělají nám všem hezčí veřejný prostor svými rozkvetlými okny, balkóny, předzahrádkami, veřejným či městským prostranstvím. A chceme je samozřejmě motivovat, aby se zapojili do utváření vzhledu veřejného prostoru, tedy toho, co vidíme, a cítili se za to i odpovědní,“ říká k dalšímu ročníku soutěže náměstek primátorky Michal Šebek.