Až do poloviny srpna se v jihočeské metropoli je možné zapojit do soutěže o nejhezčí květinovou výzdobu za oknem, na balkonu nebo na předzahrádce.

Českobudějovická soutěž Rozkvetlé město. | Foto: archiv magistrátu města České Budějovice

Už několik let se v Českých Budějovicích soutěží o nejhezčí květinovou výzdobu, která je dílem občanů města a je viditelná při procházce jihočeskou metropolí.

Letošní soutěž byla zahájena 15. června, ale až do poloviny srpna mají Budějovičáci možnost zapojit se do tradiční pestrobarevné soutěže Rozkvetlé město. „Oceňujeme obyvatele, kteří svými rozkvetlými okny, balkóny, předzahrádkami, veřejným či městským prostranstvím zdobí své okolí. Chceme je motivovat, aby se zapojili do utváření vzhledu veřejného prostoru, tedy toho, co vidíme a cítili se za to i odpovědní. Letos se soutěží ve třech kategoriích. Konkrétně jde o rozkvetlé okno, volnou kategorii a naší ulici. Rozšířili jsme také soutěžní ceny. Vítěz v jednotlivých kategoriích, kromě zasloužené finanční odměny, bude mít možnost rozhodnout o tom, do jakých věcí v okolí jeho bydliště, bude ze strany města investováno 100 tisíc korun,“ říká náměstek primátorky Michal Šebek.

V minulosti se ukázalo, že soutěže se mohou účastnit nejen pečlivé zahradnice, ale i zahradníci a kromě samotné květinové výzdoby třeba zvláštní cenu poroty získaly i balkonové noviny, které informovaly o životě květin na jednom z budějovických balkonů.

Zájemci se s pravidly soutěže mohou seznámit na webových stránkách města https://www.c-budejovice.cz/rozkvetle-mesto-2023 a přihlásit se prostřednictvím elektronického formuláře nebo přes mailovou adresu rozkvetlemesto@c-budejovice.cz , kam pošlou fotografii výzdoby spolu s adresou a dalšími kontaktními údaji. Nejšikovnější účastníci dostanou finanční odměnu v rozmezí od 2 000 do 10 000 korun, v kategorii naše ulice dokonce od 10 000 do 20 000 korun.