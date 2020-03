Mimořádná situace, kterou vyvolala hrozba epidemie koronaviru, ovlivní i budějovické zastupitelstvo.

Primátor města České Budějovice Jiří Svoboda už rozhodl na základě doporučení krizového štábu města a bezpečnostní rady města o úplném zrušení úředních hodin na všech odborech magistrátu města a městské policie, a to s platností od 17. března 2020 od 12.00 hodin do 24. března 2020 do 6 hodin.

Ve čtvrtek 19. března 2020 radnice oznámila další důležité rozhodnutí. Po konzultaci a vyjádření zástupců klubů zastupitelstva města, vzhledem k současnému nouzovému stavu a přijatým opatřením se primátor Jiří Svoboda rozhodl nesvolávat v naplánovaném termínu 30. března 2020 jedenácté zasedání zastupitelstva města České Budějovice. "Toto bude svoláno podle situace či případné nezbytnosti v jiném termínu," uvedl Jiří Svoboda.

Město v rámci mimořádných opatření mimo jiné nabízí k využití pro seniory informace o všech aktuálních opatřeních na lince sociální pomoci číslo 702 168 593 a linky pro zajištění nákupů seniorům 722 233 500, 721 015 340. Informační leták je také k dispozice ke stažení na webových stránkách města www.c-budejovice.cz.

„Chtěl bych poděkovat spoluobčanům, kteří se připojili k pomoci zejména seniorům. Je to výrazná pomoc a nebývalý projev solidarity. Děkuji všem, kteří se řídí zveřejňovanými pokyny a chápou nezbytnost přijímaných opatření, jež neustále přibývají,“ uvedl primátor Jiří Svoboda.

Denně zasedá krizový štáb města. Radnice mimo jiné také zajišťuje distribuci roušek, které objednalo město. Podle náměstka primátora Viktora Lavičky ve čtvrtek byla distribuována dopravnímu podniku další várka pro řidiče.

Krizový štáb zabezpečil v určených školských zařízeních města péči o děti, jejichž rodiče jsou pracovníky bezpečnostních sborů, obecní policie a dalších složek Integrovaného záchranného systému. Jedná se o českobudějovickou Mateřskou školu Sedmikráska a Základní školu Pohůrecká, ve kterých ve čtvrtek 19. března začne nepřetržitý provoz.