České Budějovice – Výměna zábradlí na lávce vyjde na dva miliony.

Mánesovu ulici v Českých Budějovicích (na snímku křižovatka s Dukelskou ulicí) chce Jihočeský kraj v roce 2019 modernizovat a zřídit další světelně řízené přechody. | Foto: Deník / Edwin Otta

Modernizace čeká v jihočeské metropoli tři křižovatky v Mánesově a Rudolfovské ulici. Hlavně se bude týkat světelného řízení křižovatek. V pondělí to oznámili radní. Bližší termíny akcí teprve budou určeny.



K dalším plánovaným akcím města patří výměna zábradlí, která čeká lávku přes výpadovku na Český Krumlov poblíž sídla Povodí Vltavy. Náměstek primátora Ivo Moravec v pondělí uvedl, že akce vyjde na necelé dva miliony korun. Zábradlí by se mělo opravovat o dvou víkendech v dubnu, vždy bude kvůli tomu omezen provoz na výpadovce pouze v neděli a jen částečně. Město doufá, že s financováním oprav by mohla pomoci dotace, pokud bude úspěšné se žádostí u Státního fondu dopravní infrastruktury.