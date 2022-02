Od května do října, pokud se naplní předpoklady českobudějovické radnice, by se měla opravit střecha Sportovní haly v Českých Budějovicích. Podle náměstka primátora Iva Moravce se musí uživatelé haly připravit na omezení. Teprve smlouva města se stavebníkem a postup provádění prací ale ukáží, jak dalece bude provoz ovlivněn. "Sto osmdesát dnů nebude hala sloužit, jak jsme zvyklí," upozorňuje Ivo Moravec.

Málokterý projekt v Českých Budějovicích vzbuzuje už dlouhé roky tolik pozornosti jako plán na postavení nového objektu na místě současné Sportovní haly. Před několika lety už se dokonce vybíral dodavatel stavebních prací. Jenže místo předpokládaných více než 300 milionů korun byla nejlepší nabídka o více než sto milionů vyšší. I to byl jeden z důvodů, proč nakonec v roce 2019 zastupitelstvo rozhodlo o tom, že současná hala ještě bude sloužit v horizontu minimálně 10 let. Hlavní stan má ve Sportovní hale volejbalový Jihostroj, ale využívána je i řadou dalších klubů nebo i jen rekreačními sportovci.

Při současných pracích se nemá zasahovat do nosných konstrukcí střechy, bude se ale například opravovat i vzduchotechnika nebo elektroinstalace. Hlavní důvod opravy je ten, že do střechy zatéká na řadě míst a je kvůli tomu poškozená. Nedávno se měnila řada oken," připomněl jiné už provedené práce na obnově haly Ivo Moravec s tím, že i další okna se budou časem měnit.

Opravu chystá město i na nedalekém plaveckém stadionu. Tam by měly být v létě hotové posudky statiků na základě sond do střechy. "Pak se rozhodne, co dál," zmínil Ivo Moravec a doplnil, že město už ale nyní má téměř stoprocentní jistotu, že nosná lana jsou na plaveckém stadionu v pořádku.

U Sportovní haly pak město připravuje změnu současné parkovací plochy v parkovací dům. Stavba by měla být také zahájena letos a hotova v příštím roce.