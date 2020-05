Krizový štáb zasedající v Českých Budějovicích už připravoval na zasedání 30. dubna 2020 zahájení provozu mateřských a základních škol. V současnosti je vyhlášen nouzový stav do 17. května, ale dá se očekávat, že některá protiepidemická opatření budou platit i po tomto termínu. Budou se týkat například škol.

„V rámci působnosti města máme 22 mateřských a 16 základních škol, které jsou po dobu vyhlášeného nouzového stavu uzavřeny. V současnosti se na základě vládou schváleného uvolňování krizových opatření připravujeme na otevření základních škol pro žáky posledních ročníků k 11. květnu“, přibližuje náměstek primátora Viktor Vojtko. „S otevřením mateřských škol a prvního stupně základních škol počítáme 25. května, ale zahájení provozu musí být v souladu s hygienickou metodikou ministerstva školství a ministerstva zdravotnictví. Ta bude oficiálně zveřejněna během prvního květnového týdnu. V první řadě musíme znát konkrétní podmínky pro zahájení výuky a všechna případná protiepidemická opatření, která bude nutná ve školských zařízeních zajistit. Předpokládá se, že školní docházka nebude pro všechny povinná, záleží na zdravotních dispozicích konkrétních dětí a jejich rodin, ale to vše se dozvíme až z metodiky ministerstev,“ vysvětlil Viktor Vojtko.

„Momentálně krizový štáb města zajišťuje nákup adekvátního počtu ochranných prostředků, jako jsou roušky, dezinfekce, ale i ochranné štíty, ozonizéry a bezdotykové teploměry, které budou zaměstnanci škol potřebovat. Zhruba 300 pedagogických pracovníků v našich školních zařízení je v rizikovější věkové skupině nad 50 let, pro které musíme připravit adekvátní ochranné prostředky,“ řekl primátor Jiří Svoboda.

Termín otevření mateřských škol bude projednávat Rada města na svém zasedání 4. května. V letních prázdninových měsících budou školky otevřeny ve větším počtu, než v prázdninovém režimu jak jsme ho znali v minulých letech. Uzavřeny by měly zůstat pouze ty, ve kterých se plánuje rekonstrukce nebo z jiných objektivních důvodů.

Se zahájením školní výuky souvisí i případná změna režimu městské hromadné dopravy, která po dobu nouzového stavu jezdí v prázdninovém režimu. „Zatím jednáme s dopravním podnikem města o režimu MHD při návratu školáků. Záleží však nejen na počtu žáků, kteří do škol budou dojíždět, ale i na personálních možnostech dopravce. Vše nám jistě také naznačí metodika ministerstev k zahájení výuky,“ sdělil náměstek primátora Viktor Lavička.

Krizový štáb zhodnotil také fungování stanového městečka v letním kině Háječek. Provoz probíhá bez větších problémů, systém stravování, financování i personálního obsazení se daří řešit. Osoby bez domova, které zde nyní využívají zázemí a nocleh, by se zpět do azylového domu v Riegrově ulici měly vrátit nejpozději do 10. června, pokud se nezmění epidemická situace. „Chtěl bych poděkovat Hasičskému záchrannému sboru, který městu zajistil stavbu vojenských stanů a daroval i deky, které zůstanou k využití Městské charitě,“ zdůraznil primátor.