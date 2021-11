Po téměř dvouhodinové debatě zastupitelé Českých Budějovic rozhodli na zasedání 1. listopadu 2021, že budou revokovat usnesení z května, ve kterém rozhodli o podání určovací žaloby na Děkanská pole. O podání žaloby stáli hlavně Piráti, v květnu je podpořili například komunisté a také někteří zastupitelé z koalice. V principu Piráti chtěli, aby město podalo žalobu na určení vlastnictví k několika desítkám hektarů pozemků mezi Rožnovem a Novým Roudným. Před několika lety získala v rámci restitucí pozemky římsko-katolická církev.

Podle Pirátů se ale v poslední době jednak objevil posudek, který upozorňuje na možnost, že církev byla jen nájemcem a uživatelem pozemků, které v restituci získala. Jednak při jednání zastupitelstva 1. listopadu 2021 například zaznělo, že podle nového občanského zákoníku je vlastnické právo nepromlčitelné.

Vedení města po květnovém rozhodnutí uspořádalo výběrové řízení na právní kancelář, která by měla město zastupovat v případném sporu. Zástupkyně kanceláře Světlana Zvolánková ale na jednání 1. listopadu upozornila, že podle etického kodexu by měla zastupitelům sdělit, že žaloba prakticky nemá naději na úspěch. Poukázala přitom na skutečnost, že při nedávném soudním sporu, který rozhodoval o vydání pozemků církvi, se město sporu, který církev vedla se státem, nijak neúčastnilo. A navíc vloni koupilo od církve část pozemků na Děkanských polích pro cyklostezku. I tento akt by při případném soudním sporu podle Světlany Zvolánkové město znevýhodnil.

Dále bylo v debatě uvedeno, že i kdyby město žalobu podalo, pozemky by se zřejmě vrátily státu, který je držel před restitucí, a ne městu.

Za Piráty v debatě vystoupil například Jan Piskač, který uvedl, že primátor dostal úkol, dovést věc k žalobě. Místo toho podle Jana Piskače dovedl na jednání zastupitelstva kancelář, jejíž zástupci říkají, že by hájili něco, co je předem prohrané.

Po debatě zastupitelé rozhodovali o případné revokaci usnesení. Celkem 26 zastupitelů, téměř kompletní koalice (ANO, HOPB, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a ČiB), rozhodlo o tom, že zruší usnesení z května a vedení města tedy nemusí případnou určovací žalobu na vlastnictví podávat.

S největší pravděpodobností tedy už vedení města nebude ve věci případné žaloby další kroky podnikat.