Sportovně-relaxační centrum a venkovní plovárnu začínají chystat Budějovice u sídliště Vltava. Současné vedení města by tak navázalo na malou pláž a vstupy do řeky, které byly vytvořeny u Vltavy nebo Malše v minulých letech. Dál se tak má zatraktivnit pobyt u vody pro obyvatele města.

Nové sportoviště má nabídnout podle náměstka primátorky Petra Maroše třeba také občerstvení a šanci zahrát si plážový volejbal.

SOUTĚŽ: Jihočešky, rozkveťte. Vyhrajte focení s vizážistkou i luxusní prádlo

Pro říční břehy Vltavy a Malše je ve městě připraveno několik projektů, které už jsou v různé fázi realizace a dohromady tvoří program Město a voda. Projekt Sluneční ostrov má vzniknout v oblouku Vltavy při Jiráskově nábřeží přibližně na úrovni ZŠ Nerudova. Odpočinková lokalita má nabídnout zázemí různé podoby pro stovky lidí. Proměnit se má ale v budoucnu i Zátkovo nábřeží mezi divadlem a Železnou pannou, kde má vzniknout náplavka na úrovni Malše a nové prostory pro kavárny a obchody.

U Vltavy v Budějovicích je jednou z posledních investic vývaziště pro malá plavidla, které začalo sloužit naproti Lannově loděnici loni. Za 26 milionů korun ho nechalo postavit Povodí Vltavy a vedle pacholat pro uvazování lodí nabízí třeba i posezení na dubových roštech na části schodů.

Po etapách

Nový projekt na levém břehu řeky u sídliště Vltava by se měl uskutečnit v několika etapách. Podle náměstka primátora Petra Maroše se jedná o první investiční projekt nového vedení radnice. Ty ostatní, které se nyní realizují, jsou zděděné v různé fázi od minulé koalice. "Jsme přesvědčeni, že takovýto areál v Budějovicích dlouhodobě chybí," uvedl Petr Maroš s tím, že za podobnou nabídkou zatím jezdí Budějčáci do Hluboké nad Vltavou. Tady bude v dostupnosti MHD, u cyklostezky a v dosahu velkého sídliště.

"Na první etapu už jsme dnes schválili vypsání výběrového řízení," uvedl v pátek 3. března 2023 budějovický radní a hejtman Martin Kuba. Dodal, že zahrnuje hlavní část potřebných úprav v lokalitě, aby mohla vzniknout hřiště pro děti, pro plážový volejbal nebo dětské brouzdaliště. Počítá se také s gastronomickou částí, malým pódiem pro menší kulturní akce nebo workoutovým hřištěm.

Na oběd nebo chlebíčky ke Karlovi už nezajdete. Restaurace u náměstí zavřela

Pokud vše půjde dobře, chtělo by nové vedení města otevřít první část areálu pro veřejnost v červenci. Do budoucna se pak počítá s přeložením cyklostezky z Budějovic do Hluboké nad Vltavou, aby nebyla uprostřed nového areálu. Vedla by u průmyslových objektů, které se rozkládají podél výpadovky na Písek. Současný projekt se týká asi třetiny území mezi mostem na Strakonické ulici a Krčínovou ulicí (kde je supermarket Lidl).