V jihočeské metropoli bude podle primátora Jiřího Svobody najít ubytování pro dalších 1400 uprchlíků z Ukrajiny. Jiří Svoboda to řekl na jednání zastupitelstva v pondělí 21. března 2022. Číslo vychází z celostátních kvót. Jiří Svoboda v této souvislosti poděkoval občanům i institucím, kteří už ubytování nabídli a poskytli. Město připravilo pro uprchlíky zatím 15 bytů a může ještě nějaké přidat, ale primátor upozornil, že standardní kapacity města budou brzy vyčerpány.

Zastupitel Jan Hošek navrhl k ubytování využít bývalé policejní ředitelství na Mariánském náměstí. Podle náměstka primátora Tomáše Bouzka jde o budovu státu a měli by to zvážit na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Ale náměstek primátora upozornil, že objekt je značně vybydlený.

Ke klíčovým podmínkám pobytu uprchlíků patří vedle ubytování také umístění ve školách. Pro děti povinné základní školní docházkou fungují 3 třídy v Nové ulici, jedna na Máji.

"Tři třídy se připravují v církevních školách," doplnil Jiří Svoboda s tím, že se očekává také otevření třídy ve VŠTE. Zastupitelka Michaela Kudláčková dodala, že na církevním gymnáziu zahajují také kurz výuky českého jazyka pro dospělé. Podle náměstka primátora Tomáše Chovance je nyní předčasné odhadovat, kolik tříd bude pro uprchlíky potřeba. Již dříve pro Deník uvedl, že se město zařídí podle aktuální situace, v úvahu připadají spíše malotřídky. "Registrační místo pro výuku v základních školách České Budějovice zřídily v Nové ulici. Tam je můžeme cíleně oslovovat," naznačil Tomáš Chovanec, že je možné využít registraci nejen k záležitostem spojeným se školou.

Školská skupina ve Slavii

Podle Jiřího Svobody je také v přípravě zřízení školské skupiny v KD Slavie, kde by vedle výuky mohl být připraven i další program. Jde totiž i o nabídku volnočasových aktivit. Jiří Svoboda zmínil, že nejjednodušší situace ohledně dětí a mládeže je u dětí ve věku povinné školní docházky. Nad 18 let jsou už pak příchozí bráni jako dospělí. Komplikovanější podle primátora bude bydlení či výuka pro příchozí ve věku 15 až 18 let bez doprovodu rodičů. Jeden z občanů přítomných jednání zastupitelstva při debatě o školní výuce a docházce uprchlíků zmínil, že řada uprchlíků je z Ukrajiny, ale hovoří rusky, takže je možné třeba pro výuku ve školách pro uprchlíky využít nejen učitele, kteří umí ukrajinsky, ale také ty, kteří mluví rusky.

Podle hejtmana Martina Kuby prošlo krajským centrem pomoci pro uprchlíky několik tisíc lidí. Ale není jisté kolik lidí celkem může do jižních Čech přijít. Aktuální odhad je zhruba 30 000 lidí.

Zastupitelé na pondělním jednání schválili také poskytnutí finančního příspěvku jeden milion korun pro organizaci Člověk v tísni na pomoc lidem, které postihla válka na Ukrajině. Pro částku hlasovaly nejen koaliční strany ale i všechny opoziční kluby.