České Budějovice /FOTOGALERIE/ – Pro ODS je to neblahá věc, říká o současném dění na českobudějovické radnici bývalý hejtman Jan Zahradník

Do čela českobudějovické radnice se poprvé v historii postaví žena. Náměstkyně primátora Ivana Popelová (ODS) převzala pomyslnou vládu nad městem po čtvrtečním zastupitelstvu.



Na nejvyšší post v městské samosprávě vyneslo Popelovou odvolání nyní již bývalého primátora Juraje Thomy (ODS) na mimořádném zastupitelstvu. K tomu se spojily hlavně hlasy části ODS, ČSSD a KSČM.



„Za takovýchto podmínek to není nic, o co bych stála,“ řekla v pátek Deníku Popelová ke svému „postupu“. Patřila vždy k Thomovým spojencům a dokázala to i tím, že před hlasování o Thomově odvolání opustila klub ODS. Paradoxně tak nyní město řídí nezařazená zastupitelka.



Náměstkyně by ale přesto v čele města mohla vydržet až do podzimních komunálních voleb.



Podle Martina Kuby (ODS), šéfa stále ještě nejpočetnějšího, a tedy nejvýznamnějšího klubu v zastupitelstvu, a se totiž další personální zemětřesení nechystá. Kuba primátorovo odvolání považuje za oprávněné a poukazuje přitom na kritiku Thomy ze strany kontrolního výboru.

Thoma si ale myslí, že jeho pád je odvetou některých politiků za odvolání tajemníka magistrátu Zdeňka Řeřábka.



Málo skutečných důvodů pro odvolání primátora vidí Jan Zahradník, bývalý hejtman a ikona ODS v jižních Čechách. „Pro ODS je to velmi neblahá věc,“ komentoval dění na čtvrtečním zastupitelstvu Zahradník. „Důvody, pro které byl primátor odvolán, považuji za naprosto nedostatečné. Jsou to důvody, které ani neexistují,“ dodal bývalý hejtman svůj pohled na věc.

