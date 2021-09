Nová komunikace a kruhová křižovatka mají pomoci dopravně vyřešit dlouhodobě kritickou situaci v ulici Na Sádkách a v nájezdu z ulice na Dlouhou louku. Nová výstavba na bývalých polích za univerzitou totiž neúměrně navýšila dopravu v místě a byla předmětem mnoha jednání, kdy se starousedlíci obrátili na vedení města s žádostí o úpravu. Územní plán totiž předpokládal nové komunikační napojení, ale stavba nových výškových domů se realizovala, aniž by lokalita byla připravena na stovky nových obyvatel, včetně automobilů…

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.