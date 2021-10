Rada města schválila předložení žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky na projekt s názvem 2021 – Bezbariéry. „Na základě požadavku Správy domů, s.r.o. bude předložena žádost o dotaci na vybudování dvou výtahů v objektech 449/9 a 450/11 na Zátkově nábřeží, kde je celkem 33 městských bytů. Hlavním smyslem je odstranění bariér při vstupu do bytového domu a výstavba nových výtahů v domech se čtyřmi a více nadzemními podlažími, kde výtahy nikdy nebyly. Tím samozřejmě dojde ke zvýšení komfortu a zlepšení kvality bydlení,“ uvedl primátor Jiří Svoboda s tím, že na každý výtah je možné z dotace získat až 800 tisíc korun a jejich výstavba musí být realizována do října 2022.

Ve středu 13. října si vítězové dvou kategorií letošního ročníku soutěže Rozkvetlé město odnesli své zasloužené výhry v podobě diplomů a finančního daru. Náměstek primátora Ivo Moravec všem poděkoval za zkrášlování města. "Neznám nikoho, kdo by bez údivu a lehkého úsměvu minul rozkvetlé pestrobarevné záhony. Květiny a upravená zeleň přitahují naši pozornost a něco vypovídají i o naší kultuře. Mají takovou neviditelnou moc a my se obdivujeme jejich kráse a velebíme ty, kteří se o ně starají," uvedl náměstek. Do soutěže každoročně vyhlašované městem se zapojují desítky milovníků kytiček a rozkvetlých zahrad. Jejím hlavním smyslem je motivovat občany k okrašlování vzhledu bytů, domů, balkonů, oken a nově i veřejného prostoru. Účastníci posílali svá rostlinná díla na radnici od poloviny května do konce srpna. Příští rok budou mít opětovnou možnost.

Oceňování vítězů soutěže Rozkvetlé město na českobudějovické radnici.Zdroj: magistrát města České Budějovice

Úplně uzavřena zůstane pozemní komunikace v ulici Ke Studánce, konkrétně v úseku mezi ulicí Doudlebská a křížením stavby dálnice D3 v katastrálním území České Budějovice 6. Důvodem je realizace stavby ,,Dálnice D3 0310/I Úsilné – Hodějovice – přeložka místní komunikace“. Termín: 23. 10. – 30. 11. 2021.