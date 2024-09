Ustavující schůze okresní správní komise v Českých Budějovicích se konala v pátek 26. září 1924 o 11. hodině v malé zasedací síni okresního domu. Jednání zahájil již nový předseda Otakar Svoboda, který přečetl jmenovací listinu. Okres Českobudějovický dle zprávy komise zaměstnával na 33 cestářů, 1 cestmistra, 1 inženýra, 14 sil kancelářských a řadu dělníků na práci v lomech a práci silniční.

Okres má v pronájmu sedm lomů, a sice v Záboří, Hradci, Vrábči, Strážkovicích, Branišovicích, Kvítkovicích a ve Vrátě. Předchozí okresní správní komise koupila v roce 1923 od izraelské náboženské obce pozemek v Mozartově ulici (dnes Goetheova) vedle okresního domu a v roce 1924 ku správě a údržbě okresních silnic dva parní válce a nákladní automobil Praga RN, pro něž na novém pozemku postavila garáže. U garáží byla zařízena benzinová pumpa, cisterna pod zemí.

V okresním domě v traktu v Mozartově ulici vznikla stravovna pro tovaryše, hovorově herberk. V části do Wilsonova náměstí sídlilo četnické okresní velitelství a četnická stanice a do roku 1932 ústředí Povltavského elektrárenského svazu. Také obchody se secesními portály. Též úřad pro zprostředkování práce. Změna nastala v roce 1932, kdy se do okresního domu přestěhoval okresní úřad a okresní školský výbor z ulice 28. října. Zanikl herberk, ale tovaryši měli zázemí ve Skuherského.

Také naše radnice hospodařila. Ještě v roce 1947 měla v Novohradských horách celkem 2864 ha půdy, 280 ks hovězího dobytka, 150 ovcí a 20 koní. Uvažovalo se o zřízení mlékárny a výrobny sýrů v Nových Hradech. V roce 1965 sklidila radnice v okolí Pohoří len z 12 ha, oves z 88 ha a směsky ze 39 ha. Může se připomenout, že i krajský národní výbor (KNV) hospodařil. Ve dvorním traktu (bývalá slévárna barevných kovů) zřídil závodní kuchyni a k tomu vepřín, kde choval až pět vepřů.

Za 2. světové války byla Praga RN, hovorově erena, okresní správní komise předělána na dřevoplyn. Zaměstnanci komise a okresu měli určitou jistotu a penzi. Okresní komise v roce 1924 a další pozdější instituce nehospodařily špatně, naopak. Jen politici měnili zadání pro územní orgány.

Autor: Jan Schinko