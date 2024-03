Město toho mělo v novém Československu mnoho zajímavého. Kuriózní střípky z místního života před 100 lety pro vás vybírá Jan Schinko, odborník na budějovickou historii. Tentokrát o místních filatelistech.

Na snímku zakrývá restauraci U Černého koníčka tramvaj. Hovorově se tento název ustálil pro celý blok včetně vpravo schwarzenberské účtárny, kde bydlel ředitel a současně předseda filatelistů. | Foto: Archiv Jana Schinka

V sobotu 15. března 1924 se v restauraci U Černého koníčka v Žižkově třídě v Českých Budějovicích konala ustavující schůze Klubu československých filatelistů. Zúčastnilo se 19 sběratelů. Schůzi předsedal vrchní revident pan Jan Provazník, který objasnil, jaké důvody vedly k ustanovení klubu v rámci republiky. Přečetl stanovy klubu, načež byly tyto jednohlasně přijaty a usneseno zřízení klubu. Budějovice před 100 lety perem Jana Schinka.Zdroj: Deník/ Redakce

V následujících volbách byli zvoleni jednohlasně: předsedou pan vrchní revident Provazník, místopředsedou pan inspektor Čapek, jednatelem správce pan Fleischer, pokladníkem pan profesor Šebestík, správcem výměny pan Gothard, archivářem pan asistent Weinlich, členové výboru pánové JUDr. Kořínek a ředitel Masopust, dále tajemníkem pan Fleischmann a revizoři účtů pánové Herda a Zrno.

Členský příspěvek byl stanoven na 10 Kč ročně, zápisné 3 Kč. Schůzky klubu včetně výměny známek se konají každou sobotu od 8. hodiny večerní v restauraci U Černého koníčka. Předseda klubu vrchní revident Jan Provazník v domě s rodinou bydlel. Později se stal ředitelem účtárny panství schwarzenberské (sousední dům), která se sem přestěhovala z Třeboně v roce 1912. Tím měl klub dobře zajištěnou činnost.

V paměti ještě je, že v novější době byl založen Svaz československých filatelistů, který měl v Českých Budějovicích krajský výbor a sekretariát v Krajinské 35 U Zlatého beránka. V podchodu u nádraží zařídil po roce 1990 prodej známek pan Pechoč ml. Do filatelie také patřily aršíky, kolky, pamětní otisky razítek (vánoční z pošty Boží Dar), dopisní nálepky apod.

První československá známka byla vydána 18. prosince 1918. Naše známky navrhovali přední výtvarníci. Pořád platí, že máme známky, které patří k nejlepším na světě, i když dnes se posílají hlavně SMS. Poštovní známky byly okénkem do světa. Kdo nechtěl nebo nemohl do galerií v Paříži nebo Florencii, pražské galerie nevyjímaje, měl obrazy slavných na známkách. Některé známky z let 1840 až 1850 jsou tak cenné, tedy pro někoho, že jsou hlídané ozbrojenou stráží.

Autor: Jan Schinko