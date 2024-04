Město toho mělo v novém Československu mnoho zajímavého. Kuriózní střípky z místního života před 100 lety pro vás vybírá Jan Schinko, odborník na budějovickou historii. Tentokrát o zapomenutém přespolním běhu.

Přespolní běh měl start a cíl u budějovického nádraží. | Foto: Archiv Jana Schinka

V neděli 18. března 1924 o 11. hodině dopolední uspořádalo sdružení YMCA veřejný přespolní běh se startem a cílem u budovy hlavního nádraží v Denisově třídě (dnes Nádražní). Trať vedla od nádraží na Třídu československých legií, pod viadukt, přes trh (to byl dobytčí trh u plynárny) k plynárně, odtud kolem potoka ke Slaměnému dvoru a zpět kolem kolejiště nádraží zase pod viadukt a Denisovo třídou k cíli. V zatáčkách a na přechodech konali službu dorostenci YMCA.

Zúčastnilo se přes 60 závodníků a vojínů. Kluby vyslaly tyto počty závodníků: AC Sparta 2, SK Slavie 1, Horymír Příbram 2, AFK Kolín 1, Starý Plzenec 1, SK Vitoraz 1, Vojenský SK 34, Turn-verien Rudolfov 4 a s.o. YMCA 8 závodníků. Budějovice před 100 lety perem Jana Schinka.Zdroj: Deník/ RedakceV kategorii juniorů (do 18 let) zvítězil Nedobitý z AC Sparty za 12 minut. Junior Nedobitý vedl celý závod o 50 až 80 m. V kategorii seniorů (nad 18 roků) vyhrál Šindler, AC Sparta. Pět závodníků vzdalo pro nevolnost. Přihlíželo 500 až 800 diváků.

Takhle vypadaly Budějce. Nádraží po náletu, příjezd císaře i čelní srážka

Juniorem Nedobitým byl Karel Nedobitý, narozen 13. srpna 1905 v Peruci, zemřel 24. července 1986 v Českých Budějovicích. Zúčastnil se olympijských her v roce 1924 a 1928. Držel československé rekordy na 5 a 10 km. Několikrát vyhrál Běchovice, což byl silniční běh a mezi atlety vytrvalci pojem. Od roku 1956 byl trenérem atletů TJ Tatran na ploché dráze. Bydlel Na Sadech.

Sdružení YMCA v tom čase, poté, co jeho areál vyhořel v roce 1923, pokračovalo v činnosti v malém zděném objektu, který požáru odolal. Ze schůze městské rady 20. března 1924: „Nevyhověno žádosti sdružení YMCA o stavební místo v Doudlebské (dnes Dukelská), poněvadž toto místo není možno ze smluvních důvodů poskytnouti. Naproti tomu usneseno proti hlasům lidovců jednat s Ymkou o eventuelním přidělení jiného místa.“ Nový areál se však nepostavil ani jinde. Sdružení potom mělo prázdninové aktivity pro juniory a léta autoškolu na Rudolfovské.

Autor: Jan Schinko