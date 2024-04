Město toho mělo v novém Československu mnoho zajímavého. Kuriózní střípky z místního života před 100 lety pro vás vybírá Jan Schinko, odborník na budějovickou historii. Tentokrát o loutkoherci Jindřichu Kopeckém.

Zájezdní hostinec U Bílé růže na Mariánském mezi kasárnami a budovou policie. | Foto: Archiv Jana Schinka

Loutkoherec Jindřich Kopecký (1846 – 1927), syn loutkáře Václava Kopeckého (1801 – 1872) a vnuk slavného loutkáře Matěje Kopeckého (1775 – 1847) hrál naposled 24. ledna 1922 v Českých Budějovicích v zájezdním hostinci U Zelené ratolesti jako host Aloise Dubského. Jindřichovi Kopeckému bylo tehdy 76 let, manželka Marie mu rok předtím zemřela, prodal divadlo a bydlel ve dvorním domku zájezdního hostince U Bílé růže na Mariánském náměstí. Možná to ani nebyl domek, protože některé listy uváděly altán.

Jihočeské listy napsaly 26. dubna 1924: „Loutkoherec Jindřich Kopecký odejde v těchto dnech k trvalému pobytu do městského chudobince, ježto je 79 let stár a práce již neschopen. Budějovice před 100 lety perem Jana Schinka.Zdroj: Deník/ Redakce Z té příčiny vyprodává různé náčiní řemeslnické, jež mu zbylo z provozování střelnice a kolotoče, zejména jest to náčiní zámečnické a různé nářadí domácí. Věci ty lze shlédnouti v dosavadním bytě pana Kopeckého U Bílé růže na Pražské silnici. Trpěl nouzí, maje jen 100 Kč měsíčně podpory.“

Budějovice před sto lety, díl 7. Do kursu národní jednoty se hlásili analfabeti

Oblíbené jeho loutky byly Kašpárek a Šimlíček, také mechanické loutky. Na jeho pobyt v chudobinci v dnešní ulici Boženy Němcové se pořádaly sbírky. Stolní společnosti a kroužky z hostinců a restaurací jako filkaři, šnopslaři, veselí mládenci, habakuk, J.D.T. ( v reálu to bylo Jen do toho) atd. přispívali z výher nebo z výtěžků pořádání humoristických večerů. Známým výběrčím peněz byl kibic Vilda Rámus, který obcházel hostince, vybíral a vždy spolehlivě odevzdal obnos v redakci Jihočeských listů, odkud se dostaly k Jindřichovi Kopeckému v chudobinci. Přispívali i obchodníci a spolky.

V městském chudobinci zemřel v roce 1927. Ve městě dříve před ním hrál loutkové divadlo také jeho otec Václav a Arnoštka Kopecká. Rod loutkoherců Kopeckých je členitý, hrál hlavně na jihu Čech. V Háječku byla postavena Kopeckého chata s loutkovým divadlem, ale to již vedl Vilém Hnilička (1896 – 1957), který Jindřicha Kopeckého ještě zastihl.

Autor: Jan Schinko