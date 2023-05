Pro nové stromy se bude bagrovat jáma hluboká dva metry. Fontána zůstane a přibude nová zeleň. Ta současná se vrátí jen zčásti.

Náměstíčko na Vltavě dostane novou tvář. | Video: Edwin Otta

Novou tvář dostane náměstíčko na budějovickém sídlišti Vltava. Centrální prostor před kulturním domem si ponechá jen současnou fontánu. Chodníky po obvodu náměstí zůstanou zachované pro pěší.

Od 10. května zahájí radnice akci, jejíž největší část má být hotova do listopadu. Podle primátorky Dagmar Škodové Parmové je cílem zpříjemnit prostředí náměstíčka pro místní. „Zachováme fontánku. A budeme zachycovat i dešťovou vodu,“ uvedla Dagmar Škodová Parmová k budoucí podobě náměstí a změně v nakládání s vodou.

Bydlel tu hejtman

Podle hejtmana a budějovického radního Martina Kuby prostor rekonstrukci potřebuje. „Považujeme za důležité, aby se to tady změnilo,“ konstatoval Martin Kuba a doplnil, že především je na pochozích plochách nevhodně zvolený materiál. Dlažba se v teplých dnech neúměrně zahřívá a mlatové plochy mezi trávníky jsou mimořádně prašné. Právě prašné plochy mají úplně zmizet.

Na sídliště má Martin Kuba osobní vazbu. „Vyrůstal jsem tu a dobře ho znám, dokonce z obou stran. Nejdříve jsme bydleli v Písecké ulici přes most a potom v paneláku přímo u náměstíčka. Tady byla samoobsluha a nahoře prodávali salámy,“ vzpomíná na své sídlištní dětství Martin Kuba. „Jsem rád, že se tady s tím nevyhovujícím, prašným, esteticky nevzhledným a nefunkčním prostorem konečně něco stane. Místní obyvatelé si to po těch letech víc než zaslouží. Věřím, že tu vznikne přirozeně vyhledávané místo pro setkávání i posezení. Bude tu jen kombinace dlažby a zeleně a více stínu,“ doplnil.

Do hloubky kvůli stromům

Současná zeleň bude nahrazena stromy, které jsou schopné dorůst do větší výšky a zajistí tak více stínu. Přibude i záhonů. Aby se vzrostlejší zeleni zajistila dostatečná výživa, bude třeba odbagrovat dvě velké plochy po stranách fontány až do hloubky dvou metrů. „Je třeba sáhnout do podloží. Bude tu jáma dva metry hluboká,“ zmínil Martin Kuba. Dodal, že průzkumné vrty ukázaly, že v podloží je dnes uloženo leccos ze stavby sídliště, takže pro zakořenění velkých stromů nestačí.

„Jsem rád, že jsme se k tomu odhodlali,“ připojil Martin Kuba a zdůraznil, že pro současnou koalici není předmětem zájmu jen náměstí Přemysla Otakara II. Změny chystá třeba i na náměstí v Suchém Vrbném, ale tam se nyní řeší majetkové vztahy, protože pozemky patří i soukromým vlastníkům.

Začne se 10. května

Podle náměstka primátorky Petra Maroše začnou práce 10. května. Na konci listopadu má být hotovo s hlavními stavebními pracemi. Výsadba se má provádět už na podzim, aby se zeleň dobře uchytila. Současné stromky budou z náměstí odvezeny. „Přesadíme je. Sem se vrátí jen část,“ řekl Petr Maroš a doplnil, že stromky se budou vykopávat i s velkým zemním balem, aby stěhování přestály.

„Nejblíže žijící chceme požádat o trpělivost,“ obrátil se na obyvatele sídliště Petr Maroš. Ujistil, že práce budou provedeny co nejrychleji. Nákladní auta mají z náměstíčka vyjíždět severozápadním rohem. „Vzniknou dvě jámy hluboké dva metry. Celé to ale bude oplocené a ohrazeno i textilií, aby se zabránilo prašnosti. Hlína bude vyměněna,“ přiblížil budoucí práce Petr Maroš. Celkem se počítá se čtyřmi tisíci jízd tatrovek. Ještě se řeší součinnost s EG.D, která zde má v plánu měnit sítě. Chodníky po obvodu náměstí zůstanou pěším volné.

Pomohou Norské fondy

Náklady na stavební práce budou 24 milionů korun včetně DPH, 18 milionů by mělo město dostat z tzv. Norských fondů jako dotaci. Přes pět milionů potom bude stát zeleň a několikaletá péče o ni, protože provádějící firma bude o vše dále pečovat.

Na náměstí přibudou i lavičky nebo velký baldachýn, který poskytne potřebný stín. Obyvatele okolí radnice předem informovala o plánovaných pracích letáky do schránek. Současnou podobu dostalo náměstíčko před 11 lety, kdy se měnilo původní uspořádání vzešlé ze stavby sídliště.

Budějovice zahájily proměnu nábřeží, kavárny budou až u vody

Podle Petra Maroše by se z podobných ploch ve městě mezi prvními mělo dočkat rekonstrukce i náměstíčko na sídlišti Šumava. Proměnu plochy u Juvelu na Pražském sídlišti zatím radnice odložila, protože se bude muset řešit komplikované položení sítí.