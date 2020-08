Odbor památkové péče ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Českých Budějovicích vyhlašuje u příležitosti Dnů evropského dědictví (EHD 2020), k nimž se jihočeská metropole připojí programem 12. září, již 11. ročník vědomostní soutěže pro děti a mládež do 16 let – jednotlivce i kolektivy.

„Soutěžit se bude od 12. září do 31. prosince 2020 a školáci se tentokrát zaměří na čtyři živly v architektuře a umění v našem městě, to znamená na vodu, oheň, zemi a vzduch. Děti se tak pravidelně zapojují do poznávání svého okolí zábavnou formou a prohlubují vztah k místu, kde žijí,“ říká primátor Jiří Svoboda. Hlavní cenou pro výherce - jednotlivce je celoroční rodinná vstupenka na památkové objekty ve správě Národního památkového ústavu, vítězný kolektiv získá skupinovou vstupenku do jednoho vybraného památkového objektu. Připraveny jsou i zajímavé věcné ceny.

Podrobnější informace a pracovní listy se soutěžními otázkami budou ke stažení na webových stránkách magistrátu města nebo Národního památkového ústavu nebo si je soutěžící mohou vyzvednout v tištěné podobě v Turistickém informačním centru na radnici.

K výše zmíněné akci Dny evropského kulturního dědictví se České Budějovice připojí programem připraveným společně s agenturou Kultur-Kontakt na sobotu 12. září 2020. Rezervace bezplatných vstupenek je možná už nyní na internetu nebo telefonicky na čísle 386 801 413 s jejich následným vyzvednutím přímo na radnici v Turistickém informačním centru. „Letošní ročník bude v klasicistním duchu a také představí váženou rodinu Lannů. Opakovat se budou oblíbené komentované prohlídky v radnici, vodárenské věži i přednášky, například o rezidenci rodu Lannů, nebo o tom, co vyprávějí archivní dokumenty o první polovině 19. století i o klasicistním stavitelství Josefa Sandera. Ve dvoře U Ferusů se návštěvníci mohou zapojit do celodenního programu s názvem I za Napoleona město žilo. Pamatujeme také na rodiny s dětmi, které se mohou vypravit třeba na Pošťáckou pohádku na hřiště BosoNoha. Milovníkům památek a historie každý rok přeji pěkné zážitky, nová poznání a především slunečné počasí,“ říká náměstek primátora Tomáš Bouzek.

Ve stejný den se budou také moci děti rozloučit s létem na akci podpořené městem. Rada města schválila poskytnutí neinvestiční dotace na akci s názvem Loučení s létem – dětský den ve výši patnáct tisíc korun. „V sobotu 12. září 2020 bude připraven v areálu Rudolfovská 103 pěkný program pro celé rodiny. Děti můžou dovádět na skákacím hradě a dalších atrakcích, zkusit si něco z tvořivé dílničky, zasoutěžit si a pobavit se s klaunem. Vstup je zdarma pro všechny, kteří si chtějí zpříjemnit zářijovou sobotu. Pořadatel pozve, stejně jako v loňském roce, také děti z okolních dětských domovů s jejich vychovateli,“ říká primátor Jiří Svoboda, který nad tímto dětským dnem plným zábavy převzal záštitu.